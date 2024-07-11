Sokak hayvanları düzenlemesinde sona doğru: Uyutmaya veteriner heyeti karar verecek

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, barınaklarda bir ay boyunca sahiplenilmeyen köpeklerin uyutulmasını öngören maddede sorumluluk yerel yönetimlere veriliyor.

AK Parti'nin muhalefet partilerinin de görüşlerini alarak Meclis tatile girmeden çıkarmayı planladığı teklif şu değişiklikleri içeriyor:

Hayvanları öldürmek yasak: Sokak hayvanları yasada "başıboş hayvan" olarak tanımlanacak ve bunların öldürülmesi yasak olacak.

Hayvanlar toplanıp barınağa alınacak: Sokaklarda bulunan başıboş köpekler belediyeler tarafından toplanıp barınaklara alınacak. Buralarda bakım ve rehabilitasyon işlemleri yapılacak. Barınağa alınan hayvanlar bir daha sokağa bırakılmayacak.

Ötanazi sınırlaması: Barınaklara alınan hayvanlar içinde kuduz riski bulunan, hastalıklı, saldırgan, tedavi edilemeyecek durumdakilere ötanazi, yani uyutma işlemi yapılabilecek. Ötanaziye yerel yönetimlerin veteriner hekimlerden oluşturduğu kurullar karar verecek.

2 yıllık süre: Nüfusu 25 binin üzerinde olan belediyeler bütçelerinin binde 5'ini, büyükşehirler ise binde 3'ünü başıboş hayvanların ıslahı ve barınak yapılması için kullanmak zorunda olacak. Belediyelere barınakların yapılması ve hayvanların toplanması için 2 yıllık süre verilecek.

Başkana hapis cezası: Yükümlülüğünü yerine getirmeyen belediye başkanına bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bu sorumluluğun kapsamına belediye meclis üyeleri de girecek.

Toplayıp başka yere atamayacaklar: Belediyeler kendi sınırları içindeki sokaklardan topladıkları başıboş hayvanları başka belediye sınırları içinde ya da kırsalda bir yere bırakamayacak.

Sokağa bırakana 60 bin lira: Evcil hayvanını, bu hayvandan olan yavruları, yasaklı ırkların üretimini yapanlara hayvan başına 60 bin lira para cezası verilecek