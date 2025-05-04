CHP lideri Özgür Özel'den saldırı sonrası ilk açıklama: Mutlaka bir azmettireni vardır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen törenin ardından, AKM çıkışında uğradığı fiziki saldırı sonrası ilk kez konuştu.

Özel'in açıklamaları şöyle:

'Olay olduktan sonra kızımı eşimi arayıp devam ediyorum dedim kızım merak ettiği için ona uğradım.

Siyasete yapılmış bir saldırı olarak görüyorum

Bu partinin genel başkanlarına suikast girişimleri oldu. Genel başkanlar hapse kondu, linç girişime uğradı. Böyle bir göreve talip olduğunuz zaman göze alıyorsunuz. Ben de bunu siyasete yapılmış bir saldırı olarak görüyorum.

Ne çıkarsa çıksın arkasından şiddeti dışlamak mecburiyetindeyiz. Kutuplaşmanın kimseye bir faydası yok. Saldırılar bizi yıldıracak olsa genel başkanlığa talip olmazdık.

'Mutlaka bir azmettireni vardır'

(Saldırgan Selçuk Tengioğlu) İki evladını katlettiği, birini yaraladığı, birinin kurtulduğuna ilişkin bir bilgi İçişleri Bakanlığı tarafından ulaştırıldı bize. Sağolsun yakından ilgileniyorlar. Birileri bir şey yapacaksa zaten böyle birini bulur. Mutlaka bir azmettireni vardır.

Mesele, bugün DEM Parti vekilinin, Türkiye barışa kavuşsun diye, terör sorunu bitsin, anneler ağlamasın diye ömrü boyunca emek sarf etmiş birinin cenazesindeydik. Bize bir mesaj vermek isteyenler bir saldırı yapmıştır. O araştırılır bulunur. Biz buradan bir husumet üretmek... O zaman işte o yumruğu atana, attırmaya çalışana prim vermiş oluruz.

Cumhurbaşkanı'nın açtığı telefon bir değer taşıyor

Sayın Cumhurbaşkanı'nın açtığı telefon bir değer taşıyor. Geçmiş olsun telefonunu kaale alıp "telef" sözünün geri alındığını kabul ediyorum. Siyaset sözle yapılır, sözle yapmaya devam edeceğiz. Milletin sandığına sarılmaya devam edeceğiz. Sandığa saygılı olmaya, sandığı görmezden gelmeye karşı biz demokratik mücadelemizi vereceğiz. İnançlıyız, kararlıyız. Siyasi tartışma yaratmak benim işim değil. Atılan yumruk siyasette şiddeti savunanları mahcup eder. Bundan sonra ümit ediyorum, yeni bir milat olur. Siyasetin sözle yapılmasını, seçilmişlerin görevlerinin başında olmasına vesile olacak adımların atılmasına katkı sağlarsa memnun oluruz."

Özel’e saldıranın 2004 yılında iki evladını katledip, iki evladını da yaralayan ve 2020 yılında şartlı tahliye olan Selçuk Tengioğlu olduğu öğrenilmişti. Tengioğlu, CHP'nin kendisine yemek kartı vermediğini iddia ederek saldırıyı gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.