CHP Merkez Yönetim Kurulu toplandı

Parti genel merkezindeki toplantı saat 13.20'de başladı.

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre MYK'de, anayasa çalışmaları ve buna ilişkin tartışmalar, yeni vergi paketi, ekonomi, iç ve dış gelişmeler ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki yargı süreci gündeme gelecek.

MYK'de, Özel'in 23-27 Ekim arasında Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Van'ı kapsayacak ziyaretleri ele alınacak.