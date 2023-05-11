CHP: Seçimlere Rusya'nın müdahalesi duyumu alıyoruz

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isimlerden olan ve seçim kampanyasını yöneten Erdoğan Toprak, Rusya'ya ilişkin bir iddiayı dile getirdi. Toprak, Rusya'nın seçim sürecine müdahale ettiğine ilişkin duyumlar geldiğini belirterek, Türkiye'nin iç ilişkilerine karışılmasından rahatsız olduklarını kaydetti.

Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Toprak, "Türkiye- Rusya ilişkisi değil, Rusya ile parti ilişkisine indirilmesi duyumu geliyor, onu doğru bulmuyoruz. Tabii ki, bu seçim sürecini etkiler. Biz bu etkilerle ilgili önlemlerimizi alıyoruz. CHP olarak sandıklarımıza sahip çıkacağız. Diyoruz ki, devletler ilişkisi yüzyıllar boyu devam eder.

'Manipülatif olaylardan uzak durun'

Devletlerin çıkarları vardır. Hangi devlet olursa olsun, yatırımları güvence altındadır. Ama sizlerin de devletin seçimlerine, halkın iradesine saygı duymanızı bekliyor ve 'Manipülatif olaylardan uzak durun' diyoruz" şeklinde konuştu.