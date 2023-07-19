CHP Sözcüsü Öztrak: İmamoğlu ve CHP'lilerin toplantısından haberimiz yoktu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP'li üst düzey yöneticilerin internet üzerinden yaptığı görüşme dün gece sosyal medyada sızdırılmıştı.

MYK toplantısının ardından basın toplantısından konuşan Öztrak, "Ülke yangın yerine dönmüşken; millet zam, zulüm altında inlerken, zoom konuşmayı uygun bulmayız" dedi.

Öztrak, 'partinin kongre süreci hızla ilerlerken partinin geleneklerine uymayan, hiyerarşisini dikkate almayan, etik olmayan toplantıları' doğru bulmadıklarını kaydetti.

CHP'li yönetici şöyle devam etti: "Yarışmaya 'Evet' diyoruz. Bu süreçte partimizin yıpratılmasını da doğru bulmuyoruz. Partimizin genel başkanı ve merkez yönetim kurulu 100 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi gemisini limana hasarsız yanaştırmaya kararlıdır bunu da yapacaktır. Genel Merkezin toplantıdan haberi yoktu."