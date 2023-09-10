CHP, Tanrıkulu'nun TSK sözlerini eleştirdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Tanrıkulu hakkında bir TV kanalındaki açıklamaları nedeniyle 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından soruşturma başlatmıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak soruşturmaya dair açıklamalarda bulundu.

Öztrak, "Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, milletimizin göz bebeği Türk Silahlı Kuvvetlerini töhmet altında bırakan ifadeleri kabul edilemez. Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir." ifadelerini kullandı.