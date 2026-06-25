CHP'de disiplin süreci: 5 ismin itirazı kabul edilmedi
CHP Yüksek Disiplin Kurulu, haklarında tedbirli disiplin süreci yürütülen dört il başkanı ile Mezitli Belediye Başkanı'nın yaptığı itirazları değerlendirdi. Kurul, tedbir kararlarının kaldırılması yönündeki başvuruları reddetti.
CHP Yüksek Disiplin Kurulu, tedbirli olarak disipline sevk edilen dört il başkanı ile Mersin Mezitli Belediye Başkanı'nın yaptığı itirazları gündemine aldı.
Kurulda yapılan değerlendirme sonucunda, Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in tedbir kararlarının kaldırılması yönündeki başvuruları kabul edilmedi.
Söz konusu isimler hakkında uygulanan tedbir kararlarının devam etmesine karar verildi.