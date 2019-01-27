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CHP'de 'gergin' PM toplantısı

CHP PM'de yeni belediye başkan adaylarının belirlenmesi için yapılan toplantıya, yaşanan tartışmalar üzerine bir süre ara verildi. Yaklaşık 5,5 saatin geride kaldığı toplantıda, bazı ilçe adaylarının belirlenmesinde "kapalı oylama" yöntemi kullanılıyor.

CHP'de 'gergin' PM toplantısı
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CHP Parti Meclisi'nin (PM) yeni belediye başkan adaylarının belirlenmesi için yaptığı toplantıya, yaşanan tartışmalar üzerine bir süre ara verildi.

Edinilen bilgiye göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan PM toplantısında yaklaşık 5,5 saat geride kaldı.

Toplantı sürerken bazı PM üyeleri bir kısım ilçe adaylarının "kapalı oylama" yöntemiyle belirlenmesini teklif etti. Bu kapsamda bazı ilçeler kapalı oylamayla belirleniyor.

Zaman zaman tartışmaların yaşandığı toplantıda, İstanbul ilçe adaylarının oylanması sırasında İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "istifa" haberi geldi.

İstanbul'un bir kısım ilçelerinin oylamasının tamamlandığı toplantıda, bazı ilçe belediye başkan adaylarının PM'de az farkla kabul edildiği öğrenildi.

Gergin bir havada süren toplantının verilen aranın ardından ilerleyen saatlere kadar sürmesi bekleniyor.

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Kaynak: AA

seçim chp
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