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CHP'de Onursal Adıgüzel'in yerine Devrim Barış Çelik geldi

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Devrim Barış Çelik getirildi.

Haber Merkezi
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CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ardından görevden ayrılmıştı.

CHP’den istifa eden Onursal Adıgüzel’in yerine Parti Meclisi Üyesi Devrim Barış Çelik getirildi.

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’na getirilen Çelik CHP Doğu Masası Koordinatörlüğü görevini de yürütmüştü.

 