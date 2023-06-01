CHP'de tüm MYK üyeleri istifa etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. 4 buçuk saat süren toplantının ardından bütün MYK üyeleri istifa etti.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin istifalarını Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sunduğu bildirildi.
MYK üyelerinin bugünkü toplantıda sözlü olarak istifalarını sundukları, Kılıçdaroğlu'nun da istifa taleplerine olumlu yaklaştığı ifade edildi.
CHP'de MYK, Parti Meclisi (PM) üyeleri arasından Genel Başkan tarafından atanıyor. Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'yı gelecek günlerde açıklayacağı öğrenildi.
CHP MYK Üyeleri kimlerden oluşuyor?
Ahmet Akın
Ali Öztunç
Bülent Kuşoğlu
Bülent Tezcan
Devrim Barış Çelik
Faik Öztrak
Fethi Açıkel
Gamze Akkuş İlgezdi
Gökçe Gökçen
Gülizar Biçer Karaca
Lale Karabıyık
Muharrem Erkek
Oğuz Kaan Salıcı
Selin Sayek Böke
Seyit Torun
Veli Ağbaba
Yüksel Taşkın