CHP'den bedelli askerlik yorumu

18 Temmuz 2018

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bedelli askerlik ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel, "Bedellinin Meclis'ten geçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Söz verildi verilen sözün tutulması gerekir" ifadelerini kullandı.

Bedelli askerlik için 'muazzam bir yığılma var' tespitini yapan Özel, "16 yıldır ülkeyi yönetiyorlar ama askerlikle ilgili kalıcı bir çözüm bulamadılar. İnsanlar gelecekle ilgili planlamalarını yapamıyorlar. İtirazlarımız var, parası olana tezkere. Bu parayı ödeyemeyecek durumlarda olanların da bundan yararlanması lazım" dedi.

Bedelli askerlik düzenlemesi Meclis'te