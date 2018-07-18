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CHP'den bedelli askerlik yorumu

CHP Grup Başkanvekili Özel, "Bedellinin Meclis'ten geçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Söz verildi verilen sözün tutulması gerekir" dedi.

CHP'den bedelli askerlik yorumu
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Meclis'te basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bedelli askerlik ile ilgili açıklamalarda bulundu. 

Özgür Özel, "Bedellinin Meclis'ten geçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Söz verildi verilen sözün tutulması gerekir" ifadelerini kullandı.

Bedelli askerlik için 'muazzam bir yığılma var' tespitini yapan Özel, "16 yıldır ülkeyi yönetiyorlar ama askerlikle ilgili kalıcı bir çözüm bulamadılar. İnsanlar gelecekle ilgili planlamalarını yapamıyorlar. İtirazlarımız var, parası olana tezkere. Bu parayı ödeyemeyecek durumlarda olanların da bundan yararlanması lazım" dedi.

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