CHP’den LGS'deki şaibe iddialarına suç duyurusu
CHP, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda soru kitapçıklarının sınav öncesinde sızdırıldığı iddiaları üzerine suç duyurusunda bulundu.
CHP, LGS kapsamında yapılan merkezi sınavda usulsüzlük iddialarına ilişkin yargıya başvurdu.
LGS'de 719 öğrencinin tam puan alması, soru kitapçıklarının bazı kişilerle sınavdan önce paylaşıldığı yönündeki iddiaları beraberinde getirmişti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, söz konusu iddialara ilişkin yaptığı açıklamada 29 kişi hakkında idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Bakanlıkta sürece ilişkin ilk görev değişikliği de gerçekleşti. Yaklaşık 5 yıldır Milli Eğitim Bakanlığı’nın Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü görevini yürüten Özgür Türk görevden alınırken yerine Prof. Dr. Ersin Karaman atandı.
CHP, iddialarla ilgili olarak yargıya başvurarak suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.