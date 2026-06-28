CHP'den Öztrak'ın grup başkanı olarak atandığı iddiasına açıklama

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Mutlak butlan kararı ile Özgür Özel'in CHP yönetiminden uzaklaştırılmasının ardından yeniden Genel Başkanlık koltuğuna geçen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi kurultay sürecini eylülde başlatma kararı alırken, bu defa meclis grup başkanının değiştiği iddiaları gündeme geldi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Özel'in yerine Faik Öztrak'ın CHP Grup Başkanı olarak atandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek Genel Merkez tarafından TBMM'ye bu yönde herhangi bir yazı gönderilmediğini ifade etti.

Açıklamada, "Manisa Milletvekilimiz Sayın Özgür Özel'in yerine Tekirdağ Milletvekilimiz Sayın Faik Öztrak'ın Grup Başkanı olarak atandığına yer verilmiştir. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup Genel Merkezimizin böyle bir tasarrufu olmamıştır. Partinin yetkili kişilerince teyit edilmeden servis edilen bu tür haberler konusunda daha özenli davranılması beklenmektedir."

ifadelerine yer verildi.

CHP Sözcüsü Sarı, teyit edilmeden servis edilen haberlerin kamuoyunda yanlış algıya neden olmaması gerektiğini vurgulayarak, basın kuruluşlarını daha dikkatli olmaya davet etti.