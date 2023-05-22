CHP’den Sinan Oğan’ın kararına ilk tepki
28 Mayıs'ta Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan Sinan Oğan'a CHP'den ilk tepki Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'dan geldi. Salıcı, Oğan'a tepkisini Oğan'ın AK Parti iktidarı için kullandığı "Cehennemin kapılarını kapatacağız" sözleri üzerinden gösterdi.
Günlerdir Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci turu için vereceği karar beklenen Ata İttifakı adayı Sinan Oğan Cumhur İttifakı adayı Sayın Erdoğan’ı destekleyeceği ilan etti.
Oğan’ın kararına CHP cephesinden ilk tepki ise CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’dan geldi.
Salıcı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Sinan Oğan’ın AKP iktidarı için kullandığı “Cehennemin kapılarını kapatacağız” ifadelerini hatırlatarak “Bugün daha net görüyoruz ki cehennemin kapılarını kapatmak sadece Kemal Kılıçdaroğlu ile mümkündür!” dedi.