CHP’den Sinan Oğan’ın kararına ilk tepki

Günlerdir Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci turu için vereceği karar beklenen Ata İttifakı adayı Sinan Oğan Cumhur İttifakı adayı Sayın Erdoğan’ı destekleyeceği ilan etti.

Oğan’ın kararına CHP cephesinden ilk tepki ise CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’dan geldi.

Salıcı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Sinan Oğan’ın AKP iktidarı için kullandığı “Cehennemin kapılarını kapatacağız” ifadelerini hatırlatarak “Bugün daha net görüyoruz ki cehennemin kapılarını kapatmak sadece Kemal Kılıçdaroğlu ile mümkündür!” dedi.