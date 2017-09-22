CHP'den tezkere açıklaması
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, cumartesi günü Meclis'te görüşülecek, Irak ve Suriye tezkeresi için, "TSK’nın elini güçlendirecekse destekleriz" açıklamasını yaptı.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Irak ve Suriye tezkeresi görüşmelerine ilişkin "Tezkere, Türkiye'ye yönelik terör örgütlerini kapsayan, terörle mücadeleyi esas alan, terör tehdidini bertaraf etmeye yönelik içerikteyse hiç şüpheniz olmasın destek vereceğiz" dedi.
23 Eylül Cumartesi günü ise TBMM, Irak ve Suriye tezkeresi için olağanüstü toplanacak.
Öte yandan Irak ve Suriye konusu bugün Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) ana gündem maddesi olacak.
MGK ve Bakanlar Kurulu toplanıyor