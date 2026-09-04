CHP'li Berhan Şimşek’ten şiddet görüntüleri sonrası istifa kararı

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Birlikte yaşadığı Özlem Şanver’e şiddet uyguladığı yönündeki iddialar ve kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, hukuki süreç sonuçlanıncaya kadar MYK üyeliği ve genel başkan yardımcılığı görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Parti yönetimindeki görevlerinden ayrıldı

Muğla İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenleyen Şimşek, kendisine yöneltilen şiddet iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaşanan tartışmaların CHP’ye zarar vermemesi için parti yönetimindeki görevlerinden ayrılma kararı aldığını belirten Şimşek, suçlamaları reddetti. Şimşek, CHP üyeliğinin ise devam edeceğini bildirdi.

Hakkındaki hukuki süreç tamamlanana kadar parti yönetiminde görev almayacağını kaydeden Şimşek, parti iradesinin her şeyin üzerinde olduğunu belirterek davalar sonuçlanıncaya kadar MYK üyeliğinden de ayrıldığını duyurdu.

CHP üyeliğini sürdürecek

İstifa kararının yalnızca yöneticilik görevlerini kapsadığını ifade eden Şimşek, CHP’deki siyasi mücadelesine üye olarak devam edeceğini belirtti. Partisinin iktidar yolculuğunda CHP’ye ve genel başkanına desteğini sürdüreceğini söyledi.

Şantaj ve tehdit iddiasıyla başvuru yaptı

İlişkilerinde uzun süredir sorunlar bulunduğunu ve ayrılmak istediğini ifade eden Şimşek, karşı tarafın kendisinden para, araç ve taşınmaz talep ettiğini ileri sürdü. Şimşek, şantaj, tehdit ve mala zarar verme iddialarıyla adli makamlara başvurduğunu da açıkladı.