CHP'nin Mansur Yavaş iddiasına ABB’den yalanlama

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CHP Sözcüsü Müslim Sarı’nın Mansur Yavaş’a ilişkin açıklamalarına Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden (ABB) yalanlama geldi.

ABB tarafından yapılan açıklamada, Yavaş ile Sarı arasında iddia edildiği şekilde bir görüşme yapılmadığı belirtildi. Açıklamada, "Sayın Mansur Yavaş ile Sayın Müslim Sarı arasında, Yavaş’ın siyasi geleceğine veya herhangi bir siyasi kararına ilişkin bir görüşme gerçekleşmemiştir" ifadelerine yer verildi.

Sarı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki "hassas dengelerin" Mansur Yavaş’ın tutumunda etkili olduğunu öne sürmüştü. Yavaş’ın CHP çatısı altında siyaset yapmaya devam etmek istediğini iddia eden Sarı, CHP Genel Merkezi’nin Yavaş’a özel bir talep iletmediğini söylemişti.