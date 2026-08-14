Mansur Yavaş'tan İYİ Parti iddialarına yanıt: Bizim önceliğimiz Ankara

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hakkında gündeme gelen İYİ Parti'ye geçeceği yönündeki iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Son günlerde kendisiyle ilgili farklı siyasi senaryoların gündeme getirildiğini belirten Yavaş, daha önce de bu konuda açıklamalar yaptığını hatırlattı.

Yavaş, "Bir gün bir partiye geçeceğim söyleniyor, başka bir gün farklı bir siyasi hesap içerisinde ismim zikrediliyor. Bu konuda pek çok defa açıklama yapmama rağmen sürekli bu senaryolara yanıt vermem bekleniyor" ifadelerini kullandı.

"Doğrudan benden duyarsınız"

Hakkındaki gelişmelere ilişkin gerekli görmesi halinde açıklamayı kendisinin yapacağını vurgulayan Yavaş, şunları kaydetti:

"Gerekli görmem hâlinde, söyleyecek sözüm varsa o açıklamayı bizzat yaparım. Benimle ilgili bir gelişme olduğunda da bunu başkalarından değil, doğrudan benden duyarsınız. Biz bütün bu tartışmaların dışında, işimizin başındayız."

"Bizim önceliğimiz Ankara"

Gündemlerinin Ankara'ya hizmet olduğunu ifade eden Yavaş, belediyenin devam eden çalışmaları, altyapı yatırımları, sosyal destekler, kırsal kalkınma projeleri ve yeni metro hatları üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Şeffaf, adil ve hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini kaydeden Yavaş, hukuk, adalet ve demokrasi konularında gerektiğinde görüşlerini açıklamayı sürdüreceğini belirterek, "Net bir şekilde bir kez daha hatırlatmak istiyorum: Bizim önceliğimiz Ankara" dedi.