İYİ Parti'de sürpriz istifa: AK Parti'ye katılması bekleniyor

İYİ Parti Milletvekili Ömer Karakaş istifa etti
İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Karakaş'ın bugün AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümü programına katılarak partiye geçmesi bekleniyor.
İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden ayrıldığını açıkladı.
Karakaş'ın bugün (14 Ağustos Cuma) AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek programa katılarak AK Parti'ye geçmesi bekleniyor.
Sosyal medya hesabından istifa kararını duyuran Karakaş, "Kurucusu ve Milletvekili olduğum İYİ Parti’den, gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.
Ömer Karakaş'ın ayrılığının ardından İYİ Parti'nin TBMM'deki milletvekili sayısı 27'ye geriledi.
Kurucusu ve Milletvekili olduğum İYİ Parti’den, gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum.— Ömer Karakaş (@omerkarakas09) August 14, 2026