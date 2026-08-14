Google Haberler

İYİ Parti Milletvekili Ömer Karakaş istifa etti

İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Karakaş'ın bugün AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümü programına katılarak partiye geçmesi bekleniyor.

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
İYİ Parti'de sürpriz istifa: AK Parti'ye katılması bekleniyor

İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden ayrıldığını açıkladı.

Karakaş'ın bugün (14 Ağustos Cuma) AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek programa katılarak AK Parti'ye geçmesi bekleniyor.

Sosyal medya hesabından istifa kararını duyuran Karakaş, "Kurucusu ve Milletvekili olduğum İYİ Parti’den, gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ömer Karakaş'ın ayrılığının ardından İYİ Parti'nin TBMM'deki milletvekili sayısı 27'ye geriledi.

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Gürban partisinden istifa ettiİYİ Parti Gaziantep Milletvekili Gürban partisinden istifa ettiGündem
Kaynak: HABER MERKEZİ
Çok Okunanlar