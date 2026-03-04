CHP’li Cemal Enginyurt Bolu’da trafik kazası geçirdi

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Bolu Gerede'de trafik kazası geçirdi.

Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kazanın Gerede otoyolunda meydana geldiğini belirterek soğuk hava nedeniyle bir süre yolda kaldıklarını ifade etti.

Kazanın ardından bir arkadaşını aradığını belirten Enginyurt, gönderilen çekiciyle araçlarının alınarak Ankara’ya ulaştırıldığını aktardı. Enginyurt paylaşımında kendilerine yardım edenlere teşekkür ederek sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.