Meteoroloji’den kritik uyarı: Birçok bölgede kar ve sağanak etkili olacak! Bugün hava nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son hava tahmin raporuna göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun büyük bölümünde yağmur ve sağanak yağış görüleceği tahmin edilirken, iç kesimlerde kar ve karla karışık yağmur etkili olacak.

İç kesimlerde kar yağışı bekleniyor

Özellikle İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu bölgesinde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. Kayseri, Tokat, Amasya ve Kastamonu gibi illerin yüksek kesimlerinde kar yağışının zaman zaman etkisini artırabileceği belirtiliyor. Doğu Anadolu’da ise Erzurum ve Kars başta olmak üzere birçok ilde aralıklı kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış için uyarı

Meteoroloji, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Akşam saatlerinden itibaren ise Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak çevrelerinde sağanak yağışın kuvvetlenmesi bekleniyor.

Buzlanma, sis ve don bekleniyor

Öte yandan iç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayları görülebileceği bildirildi. Marmara ile iç ve batı kesimlerde ise pus ve yer yer sis etkili olacak.

Meteoroloji, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ ve kar erimesi riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

Sıcaklık düşecek, rüzgar kuvvetlenecek

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.