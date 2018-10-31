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CHP'li Gürsel Tekin: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adayım

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olacağını belirterek, "Ortadoğulu, Afrikalı belediye meclis üyelerim bile hazır." dedi.

CHP'li Gürsel Tekin: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adayım
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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'un, Türkiye ekonomisinin üçte biri anlamına geldiğini, Türkiye'de yaşayan her 5 kişiden birinin İstanbul'da yaşadığını, İstanbul'un büyük potansiyeli, ekonomik ve ekolojik kaynakları doğru kullanılması halinde sadece İstanbul'un değil Türkiye'nin zenginleşeceğini söyledi.

Son dakika gürsel tekin istanbul aday

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