CHP'li heyetle görüşen Akşener'den açıklama

22 Nisan 2018

CHP’li heyet ile görüşmesinin ardından yazılı bir açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İYİ Parti’yi seçimlere sokmama gayretinin demokrasiye saldırı olduğunu belirtti.

Akşener, “Hukukun ve milletin iradesinin önüne konulan bu engelin aşılmasında, CHP ve değerli Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ortaya koyduğu tavır her türlü takdirin üzerindedir. Tarihi bir demokratik tavırdır. Siyaset ve demokrasi tarihimizde övgüyle yerini alacaktır” ifadelerini kullandı.

YSK seçime girecek partileri açıkladı

Bahçeli'den CHP-İYİ Parti iş birliğine tepki

CHP'li 15 milletvekili İYİ Parti'ye katıldı

CHP'li vekillerin İYİ Parti'ye geçme kararıyla ilgili AK Parti'den yorum

Kaynak: İHA