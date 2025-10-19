Google Haberler

CHP'li Nilüfer eski Belediye Başkanı Turgay Erdem yoğun bakımda

Bursa'da yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan CHP'li Nilüfer eski Belediye Başkanı Turgay Erdem cezaevinde rahatsızlandı. Yoğun bakıma kaldırılan Erdem'e anjiyo yapılacağı öğrenildi.

Şeyda Karaca
CHP'li Nilüfer eski Belediye Başkanı Turgay Erdem yoğun bakımda

Bursa'da, "rüşvet, suç örgütü kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" gibi suçlamalarla  gözaltına alınan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 14 Ekim'de tutuklanmıştı.

Cezaevinde geçirdiği 5 günün ardından rahatsızlan Erdem, Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Erdem’in avukatı eski başkanın kalp rahatsızlığı bulunduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü açıkladı.

Tugay Erdem'in yarın anjiyoya alınacağı öğrenildi. 

CHP’li eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem tutuklandıCHP’li eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem tutuklandıGündem
Çok Okunanlar