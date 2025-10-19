CHP'li Nilüfer eski Belediye Başkanı Turgay Erdem yoğun bakımda
Bursa'da yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan CHP'li Nilüfer eski Belediye Başkanı Turgay Erdem cezaevinde rahatsızlandı. Yoğun bakıma kaldırılan Erdem'e anjiyo yapılacağı öğrenildi.
Bursa'da, "rüşvet, suç örgütü kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" gibi suçlamalarla gözaltına alınan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 14 Ekim'de tutuklanmıştı.
Cezaevinde geçirdiği 5 günün ardından rahatsızlan Erdem, Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Erdem’in avukatı eski başkanın kalp rahatsızlığı bulunduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü açıkladı.
Tugay Erdem'in yarın anjiyoya alınacağı öğrenildi.