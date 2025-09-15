CHP'nin kritik kurultay davası başladı! Gözler mahkeme kararında...

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın beşinci duruşması Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde başladı.

Duruşmaya, CHP avukatları Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysan ile kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen katıldı. Duruşmanın avukat beyanlarının alınmasıyla devam ettiği öğrenildi.

Duruşma öncesinde CHP temsilcileri ve davayı takip etmek isteyen vatandaşlar mahkeme önünde toplandı. Emniyet ekipleri ise mahkeme binası çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.

Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nde

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti kurmaylarının duruşmayı genel merkezden takip edeceği bildirildi. Özel aynı zamanda genel merkezde Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) da topladı. 81 ilin CHP'li il başkanları da binada bulunurken toplantının mahkeme süresince devam etmesi bekleniyor.

Mahkemeden çıkabilecek olası bir butlan kararı halinde, genel merkezde parti nöbeti başlatılması ve bu nöbetin, 21 Eylül'de yapılması planlanan Olağanüstü Kurultay'a kadar sürmesi öngörülüyor.

Davadan çıkacak kararla birlikte, CHP'nin yol haritası da belli olacak.

Davacıların talepleri ne?

Davacılar, kurultayların iptal edilmesini, 'mutlak butlan' sayılarak CHP Lideri Özgür Özel ve ekibinin görevden alınmasını talep ediyor. Bu durumda eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin göreve dönmesi isteniyor.

Davanın geçmişinde neler olmuştu?

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca usulsüzlük iddialarıyla soruşturma başlatılmıştı. Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, kurultayın iptali için ayrı davalar açmış, bu davalar 14 Şubat'ta Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirilmişti.

Mahkeme, 30 Haziran'daki duruşmada, ceza yargılamasına konu dosyada verilen görevsizlik kararına yapılan itirazın sonucunu bekleme kararı almış ve duruşmayı 8 Eylül'e ertelemişti. CHP avukatları, 4-9 Eylül'ün parti kuruluş haftasına denk geldiğini ve tüzüğün 86. maddesi gereği etkinliklerin bu tarihlerde yapıldığını belirterek duruşmanın ertelenmesini talep etmiş, mahkeme talebi kabul ederek duruşma tarihini 15 Eylül olarak belirlemişti.