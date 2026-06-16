CIA Direktörü İran mutabakatına şüpheyle yaklaşıyor

CIA Direktörü John Ratcliffe, ABD istihbarat kurumlarının topladığı verilerin İran'ın niyetine dair ciddi şüpheler uyandırdığını bildirdi. İstihbarat raporları Tahran yönetiminin nihai bir nükleer anlaşma kapsamında talep edilen tavizleri vermekten kaçınabileceğini gösteriyor. Ratcliffe bu konudaki endişelerini Trump ve diğer üst düzey yetkililere resmi olarak iletti. Görüşmelere yakın üç farklı kaynak ilgili istihbarat detaylarını doğruladı.

Kabine içindeki tek şüpheci isim Ratcliffe olarak öne çıkmıyor. Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth pazar günü duyurulan mutabakat zaptı hakkında çekincelerini sundu. Bakanlar iç tartışmalarda stratejik risklere dair sorular sordu. Başkan Yardımcısı Vance ile ABD temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ise metni kararlılıkla savundu.

İki kaynak Trump ve danışmanları arasında pazar günkü resmi açıklamadan önce kritik toplantılar yapıldığını aktardı. Üst düzey yetkililer toplantılarda çeşitli ABD istihbarat kurumlarının sağladığı gizli verileri kapsamlı şekilde değerlendirdi. İlgili veriler İranlı yetkililerin kendi aralarındaki konuşmaların arabuluculara söylenenlerle tamamen çeliştiğini ortaya koydu. Ratcliffe ve Rubio veriler ışığında İran tarafının taahhütleri yerine getireceğinden şüphe duyduğunu belirtti.

Beyaz Saray nükleer anlaşma kırmızı çizgilerini koruyor

İstihbarat verileri İran tarafının niyetinin nükleer anlaşma altındaki taahhütlerle örtüşmediğini net biçimde ortaya koyuyor. Bir Beyaz Saray yetkilisi Trump'ın her görüşü dinlediğini ancak nihai karar verici konumunda bulunduğunu hatırlattı. Yetkili pazar günü imzalanan mutabakat zaptının yönetimin uzun süredir belirlediği kırmızı çizgileri tam olarak koruyğunu iddia etti. İmzalanan metin Tahran'ın nükleer silahlara ulaşmasını engellemeyi yasal olarak garanti altına alıyor.

Metin kapsamında İran yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoklayamayacak ve küresel enerji arzını tehdit edemeyecek. Hükümet yetkilileri ABD adına sadece ulusal çıkarlara uygun iyi bir nükleer anlaşma imzalayacaklarını vurguladı. CIA ve Dışişleri Bakanlığı konu hakkında resmi açıklama yapmayı reddetti. Pentagon ise gazetecilerin yönelttiği soruları yanıtsız bırakmayı tercih etti.

Pazar günü yürürlüğe giren mutabakat zaptının nükleer maddeleri tarafların 60 gün içinde uzlaşacağı ayrıntılara dayanıyor. Gelecek dönemde tarafların kapsamlı bir nükleer anlaşma üzerinde mutabık kalması gerekiyor. Müzakerelerin sonraki aşamasını yürütmek üzere Vance, Witkoff ve Kushner cuma günü kritik bir görüşme gerçekleştirecek. ABD heyeti İran Meclis Başkanı Mohammad-Bagher Ghalibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi ile masaya oturacak.

Müzakereler nükleer anlaşma takvimi içinde ilerliyor

Kritik diplomatik zirveye Pakistanlı ve Katarlı arabulucular da katılarak sürece katkı sağlayacak. Ondört maddelik ilk anlaşmanın tam metni henüz kamuoyuna resmi olarak açıklanmadı. Sürece aşina bir kaynak Tahran yönetiminin nükleer anlaşma imzalamaması durumunda mutabakat zaptından daha kazançlı çıkacağını öne sürdü. Mevcut plan taraflar arasında ateşkesi uzatmayı ve karşılıklı rızaya dayalı müzakereleri başlatmayı içeriyor.

Görüşmeler kapsamında İran hiçbir zaman nükleer silah edinmeme yönündeki eski taahhütlerini yeniden teyit ediyor. Metne göre iki ülke nükleer anlaşma temelinde zenginleştirilmiş malzeme stoklarının akıbetini çözmeyi taahhüt ediyor. Taraflar gelecekteki zenginleştirme faaliyetlerini ve İran'ın nükleer ihtiyaçlarını tatminkar bir çerçevede tartışmayı kabul ediyor. İran müzakereler sürdüğü müddetçe nükleer programındaki mevcut statüyü kesin olarak koruyacak.

Washington yönetimi ise müzakere süresince yeni yaptırım kararları almayacağını ve bölgeye asker göndermeyeceğini taahhüt etti. Nihai nükleer anlaşma tamamlandığında ABD savaş için seferber ettiği askeri güçlerini 30 gün içinde geri çekecek. ABD yönetimi İran'a yönelik tüm ekonomik yaptırımları belirlenen takvime göre tamamen sonlandıracak. Muhalif uzmanlar İran'ın ABD şartlarında bir nükleer anlaşma imzalamasını uzak bir ihtimal olarak görüyor.

Hürmüz Boğazı ablukasının kaldırılması planlanıyor

İki üst düzey ABD yetkilisi pazartesi günü düzenledikleri brifingde İran'ın elde edeceği kazanımların tamamen adımlarına bağlı olduğunu belirtti. Yetkililer iki veya üç hafta içinde Tahran'ın nükleer anlaşma tavizleri konusunda samimi olup olmadığını anlayacaklarını ekledi. İran samimi adımlar atmazsa nükleer anlaşma süreci büyük bir avantaj sağlanmadan tamamen durdurulabilecek. Senatör Lindsey Graham ise İran'ın yaklaşımlarından endişe duyduğunu belirterek metnin yayımlanmasını istedi.

Mutabakat zaptı nükleer koşullardan bağımsız olarak Hürmüz Boğazı'nın kısa süre içinde ticarete açılmasını şart koşuyor. Belgeye göre İran ticari gemilerin güvenli ve ücretsiz geçişi için 60 gün boyunca tüm imkanlarını seferber edecek. ABD ise deniz ablukasını kademeli olarak hafifleterek 30 gün içinde tamamen ortadan kaldıracak. İran boğazın gelecekteki yönetimi ve denizcilik hizmetleri için Umman ile ortak diyalog başlatacak.

Bölgedeki diğer Körfez ülkeleri uluslararası hukuk çerçevesinde egemenlik haklarını koruyarak yürütülen diplomatik diyaloğa katılım sağlayacak. İran devlet medyası 60 günlük sürenin dolmasının ardından gemilerden transit ücreti alınması ihtimalini gündeme getirdi. Müzakere sürecinin en çekişmeli başlığını İran'ın dondurulan finansal varlıklarının serbest bırakılması konusu oluşturdu. Mutabakat metni nükleer anlaşma yürürlüğe girdiğinde fonların tamamen serbest kalacağını taahhüt ediyor.

Amerikan yönetimindeki kaynaklar İran'ın nükleer anlaşma kurallarına uyumu ölçüsünde bir ödeme modeli uygulanacağını ifade ediyor. Üst düzey bir yetkili Tahran'ın olumlu jestler yapması halinde bazı fonların erken serbest kalabileceğini aktardı. Nihai nükleer anlaşma İran'ın ekonomik kalkınması ve yeniden imarı için 300 milyar dolarlık bir fon kurulmasını öngörüyor. Anlaşma savunucuları nükleer programın tamamen tasfiye edilmesi şartıyla bu uzun vadeli planın gerçekleşebileceğini söylüyor.