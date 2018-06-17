Çiller Yenikapı'da: Milli şuurla buradayım

17 Haziran 2018

Eski Başbakanlardan Tansu Çiller AK Parti tarafından Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi"ne katıldı.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çiller, koalisyonlarla çözüm üretmenin ve milleti memnun etmenin çok zor olduğunu anlattı.

Tansu Çiller, "Herkes bir söz söyler ama son sözü millet söyleyecektir. Bugün bir milli şuurla buradayım." dedi.

Ramazan Bayramı'yle beraber Babalar Günü'nü de kutlayan Çiller, seçimlerin de bir demokrasi bayramı olduğunu ifade etti.

"Ülkemiz çok ciddi bir kıskaç altında"

Bugün bir milli şuurla burada olduğuna dikkati çeken Çiller, "Ülkemiz çok ciddi bir kıskaç altında, bu kıskacı çok alanda görüyoruz. Sadece dış politikada görmüyoruz, terör mücadelesinde görüyoruz, bunun yansımasını ekonomide de görmekteyiz. Bütün bunların içerisinde ciddi bir terör mücadelesi devam ediyor. Bir FETÖ olayını yaşadık, dış mihrakların nasıl kullandığını, bir hain darbeyi Türkiye'yi nerelere götürdüğünü gördük. Bütün bunlar çok ciddi riskler taşıyan meseleler." diye konuştu.

Çiller, askerin, Mehmetçiğin bu son dönemde terörle mücadelede ciddi başarılar elde ederek destan yazdığını belirten Çiller, "Bu vesileyle şehitlerimizi bir kez daha minnetle rahmetle anıyorum. Bu destan hakikaten bütün dünyada şaşkınlık yaratmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu terör ya bitecek ya bitecek" diyen eski bir Başbakan olarak terör mücadelesinin sadece bir askeri müdahale olmadığını dile getiren Çiller, şunları kaydetti:

"Terör mücadelesinin çok önemli bir unsuru dış politikadır. Dış politikada bu defa görüyoruz ki, çok dar bir alanda değişen müttefikler ve çok ani kararlar, ciddi bir kararlılık ve çok süratle getirilen çözümler var. Bütün bunların yanında terör mücadelesi aynı zamanda bir demokrasi mücadelesidir çünkü güvenliği getirirsin. Güvenlik olmadan özgürlüklerin olması mümkün değildir. Bu güvenlik ortamında ve normalleşme ile bütün bu özgürlükleri yaşamaya başlayan vatandaşlar aslında bu mücadeleyi yapan siyasileri de kucaklar."

Çiller, gençlerin halen iş beklediğini, tarım dahil çok ciddi çözümlere ihtiyaç duyulduğunu belirterek, bütün bunların içerisinde 24 Haziran'da bir seçimin yapılacağını söyledi.

"İttifakların bir bölümünün çok parçalı olduğunu görüyorum"

Tansu Çiller, bu çözümleri kimin getireceğine ilişkin karşılarında ittifaklar bulunduğunu ifade ederek, şunları anlattı:

"Bu ittifakların bir bölümünün çok parçalı olduğunu görüyorum. Burada 4 veya 5 ortaklıktan müteşekkil bir ittifak ortaya çıkmakta. Bunlar saygın partiler olabilir, saygın liderleri de olabilir ama bu eşyanın tabiatında uyumu sağlama zorunluluğu var. Bu partilerin misyonları, hedefleri, siyasi kültürleri başka. Netice itibarıyla bu uyumu sağlayacaklar ve belki de çoğunluğu burada da sağlayamayıp belki 6. bir ortağı meclise götürecekler. Türkiye'nin önünde çok acil çözüm bekleyen terör olsun, dış politika olsun, ekonomik sorunlarda olsun, bütün bu meselelere çok acil çözümler getirecekler, bunları çok zor görüyorum.

Bu koalisyonlarla ilgili tespitlerimi şimdi yapmıyorum, bunu 2000'li yılların başında aktif siyasete veda ederken milletle ve partimle de paylaştım. Yüzde 10 barajına takılmış olan partimin önünü açmak için kendi irademle çekildim. Ama orada tespitimi ifade ettim. Dedim ki, koalisyonlarla, parçalanmış koalisyonlarla çözüm üretmek ve milleti memnun etmek çok zordur. Aslında demokrasinin de hedefi bu, milleti memnun edebilmek. Burada bir ekonomi profesörü, bir eski Hazine bakanı, eski Dışişleri Bakanı, Başbakan Yardımcısı ve eski bir Başbakan olarak bütün bunların deneyiminden geçtikten sonra bunlara işaret ettim. Koalisyonların tabiatında çok acil çözümlere cevap verme refleksi zayıftır."

"Çok büyük bir fırsatı Türkiye kaçırdı"

Eski Başkanlardan Tansu Çiller, o günün çok önemli bir fırsatının kaçtığını dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"O günün jargonuyla PTT'nin T'sinin satışı vardı. Burada eğer bu PTT'nin, yani Türk Telekom'un yarısını Türkiye satabilseydi, Türkiye'nin bütün iç ve dış borçları kapanacaktı, Türkiye lig atlayacaktı. Bunu biz ortaklarımızla da bir noktaya getirdik, benim başbakan yardımcılarım çok değerli kişilerdi. Erdal İnönü, Murat Karayalçın, Hikmet Çetin, Sayın Baykal benim başbakan yardımcılarımdı, çok değerli kimliklerdi. Belli bir makul uyumu da sağladık ama netice itibarıyla Meclis'e aksetmedi bu. Meclis'ten de çıkarmamıza rağmen bu aritmetik bozuldu ve çok büyük bir fırsatı Türkiye kaçırdı. Bu fırsatları artık kaçıramaz. Bu nedenle bugün bir milli şuurla buradayım ve bunu milletime ifade etmeyi bir borç bildim, milletimle paylaşmayı bir borç bildim. Karşımızda ve çok yakın zamanda yaklaşan seçimler var. Buraya huzurla sandıklara varmamızı canı gönülden diliyorum. Herkes bir söz söyler ama son sözü millet söyleyecektir. Milletim de ne söylerse iyi söyler. Dolayısıyla mübarek bayramı bir kez daha kutluyorum ve seçimlerin sonuçlarının ülkemize hayırlara vesile getirmesini diliyorum"

Çiller, "Siyasete dönmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Ben bugün sadece milli bir şuurla buradayım." yanıtını verdi.

AK Parti'nin 'Büyük İstanbul Mitingi' gerçekleştirildi

Kaynak: AA