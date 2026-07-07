Çin akıllı telefon satışları yüzde 13 düştü

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Çin akıllı telefon satışları, 618 alışveriş festivalinde yıllık bazda yüzde 13 geriledi. Counterpoint Research verileri, bellek maliyetlerindeki artışın markaların indirim alanını daralttığını ve talebi sınırladığını gösterdi.

Satışlar 26 Mayıs ile 21 Haziran arasındaki bir aylık dönemde düştü. Huawei dışındaki tüm büyük Çinli markalar çift haneli kayıplar yaşadı. Honor satışları yüzde 33 gerilerken, Xiaomi satışları yüzde 24 düştü.

Xiaomi hissesi ekranlarda yüzde 0,69 artıda yer aldı. Hisse hareketi, sektör genelindeki zayıf satış verisine rağmen sınırlı pozitif seyretti. Ancak festival performansı, Çin akıllı telefon satışları açısından tüketici talebindeki kırılganlığı ortaya koydu.

Bellek maliyetleri indirim alanını daralttı

Yapay zeka altyapısına yönelik hızlı yatırım dalgası, bu yıl bellek fiyatlarını yukarı taşıdı. Telefon üreticileri artan maliyetleri fiyatlara yansıttı. Daha yüksek donanım maliyeti, 618 festivalinde agresif kampanyaların kapsamını sınırladı.

Counterpoint Research kıdemli analisti Ivan Lam’e göre Çinli markaların bazı eski ve yeni modelleri, geçen yılki benzer modellere kıyasla daha yüksek fiyatlandı. Festival dönemindeki indirimler hem oran hem de kapsadığı ürün sayısı açısından geçen yıla göre daha sınırlı kaldı. Apple fiyatlarını genel olarak değiştirmedi, ancak şirket daha küçük indirimler sundu.

Çin akıllı telefon satışları için 618 festivali geleneksel olarak önemli bir talep göstergesi kabul ediliyor. Festival, ülkenin güçlü e-ticaret sektöründe tüketici iştahını ölçen dönemlerden biri olarak izleniyor. Fiyat avantajının azalması, özellikle zorunlu olmayan elektronik harcamalarda alım kararlarını erteledi.

Bellek fiyatlarındaki artış, akıllı telefon pazarını yalnızca maliyet tarafında baskılamadı. Yapay zeka sunucuları, veri merkezi yatırımları ve yüksek kapasiteli bellek talebi, tüketici elektroniği üreticileriyle aynı tedarik zincirini kullanıyor. Bu nedenle yapay zeka altyapısındaki büyüme, Çin akıllı telefon satışları üzerinde dolaylı bir maliyet baskısı yarattı.

Huawei pazar payını artırdı

Huawei Technologies, 618 döneminde yüzde 21 pazar payıyla lider konumda yer aldı. Şirket, büyük markalar arasında yıllık bazda büyüme kaydeden tek üretici oldu. Huawei satışları aynı dönemde yüzde 19 arttı.

Huawei’nin Enjoy 90 Pro Max modeli festival döneminde markanın en çok satan telefonu oldu. Mate 80 de kampanyaların desteğiyle güçlü performans gösterdi. Şirket, yerli marka algısı ve ürün portföyü sayesinde rakiplerinden pozitif ayrıştı.

Huawei’nin büyümesi, Çin akıllı telefon satışları genelinde görülen düşüşü tamamen dengelemedi. Ancak şirketin performansı, tüketicinin kampanya döneminde seçici davrandığını gösterdi. Marka sadakati, ürün yenileme ihtiyacı ve promosyon yapısı, satış sonuçları üzerinde belirleyici oldu.

Honor tarafında yüzde 33’lük düşüş, talep daralmasının daha sert hissedildiğini ortaya koydu. Xiaomi’deki yüzde 24 kayıp da fiyat duyarlılığının orta ve üst segment modellerde baskı yarattığını gösterdi. Büyük Çinli markaların Huawei hariç çift haneli düşüş yaşaması, sorunun tek markayla sınırlı olmadığını ortaya koydu.

Apple ikinci sıraya yükseldi ancak satışları geriledi

Apple satışları festival döneminde yıllık bazda yüzde 9 düştü. Buna rağmen ABD’li teknoloji şirketi, 18 Haziran’dan yaklaşık bir ay önce devreye aldığı teşviklerle ikinci sıraya yükseldi. Şirket, iPhone 17 Pro serisinde 2.000 yuana kadar tasarruf sağlayan kampanyalar sundu.

Söz konusu indirimler yaklaşık 295 dolara karşılık geldi. Apple resmi fiyat indirimleri, platform destekleri ve takas kampanyalarını birlikte kullandı. Kampanya yapısı, fiyat hassasiyeti artan tüketiciye daha esnek satın alma kanalı sundu.

Apple’ın fiyatları genel olarak sabit kaldı. Ancak şirketin indirimleri geçen yılki kampanyalara kıyasla daha sınırlı kaldı. iPhone 16 serisi geçen yıl aynı dönemde daha agresif promosyonlarla desteklenmişti.

Apple’ın yıllık bazda gerilemesine rağmen ikinci sıraya çıkması, Çin akıllı telefon satışları içinde rekabetin yeniden dengelendiğini gösterdi. Çinli markalardaki daha sert düşüş, Apple’ın göreli konumunu destekledi. Buna karşın toplam satış hacmi, geçen yılın altında kalmayı sürdürdü.

Festival etkisi zayıflayan tüketici talebini toparlamaya yetmedi

618 festivali, başlangıçta JD.com’un 18 Haziran 1998’deki kuruluş yıldönümünü işaret eden tek günlük bir kampanya olarak ortaya çıktı. Zaman içinde kampanya bir aya yayılan geniş bir satış dönemine dönüştü. Büyük e-ticaret platformları, festival boyunca tüketici harcamalarından daha fazla pay almak için rekabet ediyor.

Son yıllarda Çin’in büyük alışveriş festivalleri eski canlılığını üretmekte zorlanıyor. Uzayan indirim dönemleri, kampanya algısını zayıflattı. Zayıf tüketici güveni de indirimli fiyatlara rağmen zorunlu olmayan harcamaları sınırladı.

Çin akıllı telefon satışları, haziran ayında festival sayesinde önceki aya göre toparlandı. Counterpoint Research, buna rağmen pazarın festival sonrasında mevsimsel yavaşlama dönemine girebileceğini belirtti. Araştırma kuruluşu, yıl genelinde sevkiyatların çift haneli düşüş gösterebileceğini öngördü.

Yıllık sevkiyatlarda çift haneli düşüş ihtimali, markaların fiyatlama stratejisini daha önemli hale getiriyor. Şirketler bellek maliyetlerini tamamen tüketiciye yansıtırsa talep daha fazla zayıflayabilir. Maliyetleri şirket bilançolarında tutmak ise marjlar üzerinde baskı yaratabilir.

Yapay zeka yatırımları telefon fiyatlarını etkiliyor

Çin akıllı telefon satışları üzerinde görülen baskı, yapay zeka yatırımlarının tüketici elektroniğine yansımasını da gösteriyor. Veri merkezi ve yapay zeka altyapısı, bellek bileşenleri için güçlü talep yaratıyor. Aynı bileşenlere ihtiyaç duyan telefon üreticileri, daha yüksek girdi maliyetleriyle karşılaşıyor.

Bellek fiyatlarındaki artış, markaların festival dönemindeki klasik stratejisini değiştirdi. Geçmiş yıllarda daha yüksek indirimler, stok eritme ve model yenileme döngüsünü destekliyordu. Bu yıl üreticiler, maliyet baskısı nedeniyle kampanyaları daha dar tuttu.

Daha sınırlı indirim politikası, 618 festivalinin talep yaratma gücünü zayıflattı. Tüketiciler, fiyatların geçen yılki kadar cazip olmadığını gördü. Özellikle orta segmentte rekabet eden markalar, hem maliyet hem de talep baskısını aynı anda yaşadı.

Huawei’nin büyümesi ve Apple’ın ikinci sıraya çıkması, pazarın tamamen durmadığını gösteriyor. Ancak genel satışların yüzde 13 düşmesi, sektörün geniş tabanlı bir talep sorunu yaşadığını ortaya koyuyor. Çin akıllı telefon satışları için kısa vadeli görünüm, bellek fiyatları, kampanya gücü ve tüketici güvenine bağlı kalacak.

Festival verisi, e-ticaret platformları için de önemli bir sinyal üretti. Daha uzun kampanya dönemleri, tüketicide aciliyet duygusunu azaltıyor. Alıcılar indirimlerin sürekli hale geldiğini düşündüğünde, büyük kampanya günleri tek başına güçlü talep yaratmakta zorlanıyor.

Sonuç olarak Çin akıllı telefon satışları, 618 festivalinde fiyat ve maliyet baskısı altında zayıfladı. Huawei pozitif ayrışırken Apple göreli konumunu korudu. Honor ve Xiaomi’deki sert düşüşler, sektörün festival sonrası döneme daha temkinli girdiğini gösterdi.