Çin menşeli laminant parkeye damping önlemi devam edecek

Çin menşeli laminant parke ithalatına yönelik uygulanan dampinge karşı önlemin sürdürülmesine karar verildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı

Tebliğe göre, Çin'den ithal edilen laminant parke ürünlerine ilişkin başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı. İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen inceleme sonucunda mevcut önlemin kaldırılması halinde damping uygulamalarının ve buna bağlı zararın devam edebileceği ya da yeniden ortaya çıkabileceği değerlendirildi.

Alınan karar kapsamında Çin menşeli laminant parke ithalatında dampinge karşı önlem uygulanmaya devam edecek. Firmalara göre değişiklik göstermek üzere söz konusu ürünlerde metrekare başına 1,60 dolar ile 2,40 dolar arasında ek önlem uygulanacağı bildirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, dampinge karşı alınan önlem beş yıl boyunca yürürlükte olacak.