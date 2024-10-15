Çin, Uzay'dan Bolu'daki sismik hareketleri inceleyecek

Bolu'nun Musluklar köyünün yüksek bir noktasına Sismik Uzaysal Gözlem Paylaşımı ve İşbirliği Çalışması projesi kapsamında, Çin Halk Cumhuriyeti tarafından manyetometre cihazı kuruldu.

Proje, Asya - Pasifik Uzay İşbirliği Ajansı (APSCO) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı arasında gerçekleştirildi. Kurulumu tamamlanan istasyon, AFAD Deprem Dairesi Bşk. Prof. Dr. Aykut Akgün, Prof. Dr. Bahadır AKTUĞ ile AFAD İl Müdürü Ümit Doğan ve Çin’den gelen uzmanlar tarafından incelendi. Çinli uzmanlar, kurulumu yapılan sistem hakkında bilgi verdi.

Çin ekibi bilgi verdi

Bolu AFAD İl Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmede "Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Ajansı (APSCO) ile Başkanlığımız arasında yürütülen ‘Sismik Uzaysal Gözlem Paylaşımı ve İşbirliği Çalışması’ projesi kapsamında iyonosfer, hem karadan jeodezik yöntemler ve iyonosonda ve benzeri donanımlarla hem de 2018 yılında fırlatılan Çin Sismo-Elektromanyetik Uydusu ile uzaydan izlenmesi ve elde edilen verilerin depremlerle ilişkisinin incelenmesi öngörülmektedir. Söz konusu proje kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti tarafından temin edilen 1 (bir) adet manyetometre cihazı kurulmuştur. Sistemin kurulumu yapan Çin Halk Cumhuriyeti ekibinden istasyonla ilgili detaylı bilgi alınmıştır" ifadelerine yer verildi.