Cinayet, yağma, uyuşturucu ticareti... Kırmızı bültenle aranan 9 suçlu Türkiye'ye iade edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan dokuz kişinin yurt dışında yakalanarak Türkiye’ye getirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında, "Bir bir yakalayıp geri getireceğiz. Her zaman olduğu gibi tekrar söylüyorum: ‘Bizden kaçamayacaksınız’" ifadelerini kullandı.

Şüpheliler 5 ülkeden getirildi

Yerlikaya’nın aktardığına göre iade edilen şüpheliler Gürcistan (3), Almanya (2), Birleşik Arap Emirlikleri (2), İsviçre ve Hırvatistan kaynaklı operasyonlarla Türkiye’ye getirildi. Yakalanan ve iadeleri sağlanan kişiler K.I., O.E., F.A., Y.E., Ö.G., Y.K.Ç., N.Ç., A.A. ve L.C.B. olarak açıklandı.

Bakanlığın paylaşımına göre şüphelilere yöneltilen suçlamalar şu şekilde:

• K.I.: 'Çocuğun cinsel istismarı' - Gürcistan’da yakalandı.

• O.E.: 'Silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma' - Gürcistan’da yakalandı.

• F.A.: 'Kasten öldürme' - Gürcistan’da yakalandı.

• Y.E.: 'Kasten öldürme' ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' - Almanya’da yakalandı.

• Ö.G.: 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' - Almanya’da yakalandı.

• Y.K.Ç.: 'Kasten öldürme' - Birleşik Arap Emirlikleri’nde yakalandı.

• N.Ç.: 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' - Birleşik Arap Emirlikleri’nde yakalandı.

• A.A.: 'Kasten öldürme' - İsviçre’de yakalandı.

• L.C.B.: 'Uyuşturucu maddeyi ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satmak, bulundurmak' - Hırvatistan’da yakalandı.

Yerlikaya, operasyonlarda Adalet Bakanlığı ile emniyet birimlerinin koordineli çalıştığını belirterek, EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, istihbarat, KOM ve narkotik birimleri ile Asayiş Daire Başkanlığı ve ilgili il emniyet müdürlüklerine teşekkür etti. Bakan, paylaşımını "Hangi bültenle aranırsa aransın, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getireceğiz" sözleriyle sonlandırdı.