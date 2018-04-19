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Çine HES özelleştirmesine 5 şirket teklif verdi

Aydın'daki Çine HES ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirme ihalesinde, nihai pazarlık görüşmelerinin 20 Nisan'da yapılacağı bildirildi.

Çine HES özelleştirmesine 5 şirket teklif verdi
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Aydın'da bulunan Çine Hidroelektrik Santrali (HES) ve bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesi amacıyla açılan ihaleye 5 teklif geldiği bildirildi. 

ÖİB'den yapılan yazılı açıklamada, Elektrik Üretim AŞ'ye ait 46 megavat kurulu güce sahip Çine HES ve bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirme ihalesine katılmak üzere 5 şirketin teklif verdiği ve nihai pazarlık görüşmelerinin 20 Nisan Cuma günü saat 11.30'da gerçekleştirileceği belirtildi.

Söz konusu ihaleye, ERG Altyapı İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti, İş-Kaya İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Gitaş Enerji Üretim Yağ Tarımsal Ürünler ve Gıda Ticaret Sanayi AŞ, Tayfurlar Enerji Elektrik Üretim AŞ ve Amiroğlu-Cemar-Hidrosolar Ortak Girişim Grubu teklif verdi. 

Kaynak: AA

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