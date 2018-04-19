Çine HES özelleştirmesine 5 şirket teklif verdi
Aydın'daki Çine HES ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirme ihalesinde, nihai pazarlık görüşmelerinin 20 Nisan'da yapılacağı bildirildi.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Aydın'da bulunan Çine Hidroelektrik Santrali (HES) ve bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesi amacıyla açılan ihaleye 5 teklif geldiği bildirildi.
ÖİB'den yapılan yazılı açıklamada, Elektrik Üretim AŞ'ye ait 46 megavat kurulu güce sahip Çine HES ve bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirme ihalesine katılmak üzere 5 şirketin teklif verdiği ve nihai pazarlık görüşmelerinin 20 Nisan Cuma günü saat 11.30'da gerçekleştirileceği belirtildi.
Söz konusu ihaleye, ERG Altyapı İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti, İş-Kaya İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Gitaş Enerji Üretim Yağ Tarımsal Ürünler ve Gıda Ticaret Sanayi AŞ, Tayfurlar Enerji Elektrik Üretim AŞ ve Amiroğlu-Cemar-Hidrosolar Ortak Girişim Grubu teklif verdi.
Kaynak: AA