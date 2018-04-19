Çine HES özelleştirmesine 5 şirket teklif verdi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Aydın'da bulunan Çine Hidroelektrik Santrali (HES) ve bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesi amacıyla açılan ihaleye 5 teklif geldiği bildirildi.

ÖİB'den yapılan yazılı açıklamada, Elektrik Üretim AŞ'ye ait 46 megavat kurulu güce sahip Çine HES ve bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirme ihalesine katılmak üzere 5 şirketin teklif verdiği ve nihai pazarlık görüşmelerinin 20 Nisan Cuma günü saat 11.30'da gerçekleştirileceği belirtildi.

Söz konusu ihaleye, ERG Altyapı İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti, İş-Kaya İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Gitaş Enerji Üretim Yağ Tarımsal Ürünler ve Gıda Ticaret Sanayi AŞ, Tayfurlar Enerji Elektrik Üretim AŞ ve Amiroğlu-Cemar-Hidrosolar Ortak Girişim Grubu teklif verdi.