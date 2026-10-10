Çinli hibritlere yüzde 50 freni: AB ile Çin uzlaştı

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Avrupa ile Çin arasında aylardır devam eden otomobil pazarlığında ilk somut sonuç ortaya çıktı. Brüksel'in Çinli hibrit otomobillere yönelik ithalat kısıtlaması talebi, Pekin'de yapılan iki günlük görüşmelerin ardından ortak anlayışa dönüştü. Ancak ihracatın nasıl sınırlandırılacağı henüz kesinleşmedi.

Avrupa Birliği Ticaret Komiseri Maroš Šefčovič, Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao ile 8-9 Ekim'de gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından hibrit ve dışarıdan şarj edilebilir hibrit otomobiller konusunda uzlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Anlaşma, Çinli otomobil üreticilerinin Avrupa pazarındaki hızlı büyümesini sınırlandırabilecek yeni bir ticaret düzeninin önünü açıyor.

Dört yılda yüzde 50'den fazla azalma gündemde

Şefčovič'in açıkladığı en dikkat çekici sonuç, Çin'den Avrupa Birliği'ne yapılan hibrit otomobil ihracatında öngörülen düşüş oldu.

Avrupa Komisyonu'nun mevcut eğilimlerin değişmediği senaryoyla yaptığı karşılaştırmaya göre yeni düzenleme, önümüzdeki dört yılda Çin'den Avrupa'ya gönderilecek hibrit otomobil sayısını yüzde 50'den fazla azaltabilir.

Komiser, bu ölçekte bir sınırlamanın dört yıllık dönemde birkaç milyon otomobilin Avrupa pazarına girişini önleyebileceğini söyledi.

Ancak açıklanan yüzde 50'lik oran, yürürlüğe girmiş bir kota veya mevcut ihracat hacminden derhal yapılacak kesinti anlamına gelmiyor. Bu oran, tarafların üzerinde çalışacağı düzenlemenin mevcut eğilimlere kıyasla yaratabileceği etkiyi gösteriyor.

İhracatın nasıl sınırlanacağı henüz belli değil

Uzlaşmanın en önemli belirsizliği, uygulamanın yöntemi. Taraflar hibrit otomobil ticaretinin sınırlandırılması konusunda ortak bir noktaya ulaşsa da ihracatın hangi mekanizmayla azaltılacağı, üreticilere ayrı kotalar uygulanıp uygulanmayacağı ve başlangıç takvimi henüz açıklanmadı.

Çin tarafı da görüşmelerin Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun biçimde yürütüldüğünü vurguladı.

Avrupa Birliği, Ekim 2024'te Çin'de üretilen bataryalı elektrikli otomobillere ek gümrük vergileri getirmişti. Ancak hibrit otomobiller bu önlemlerin dışında kalmıştı.

Bunun ardından Çinli üreticilerin Avrupa'ya hibrit otomobil sevkiyatları hızla büyüdü.

Ekim 2024'te yaklaşık 3 bin 800 olan aylık sevkiyatın Temmuz 2026'da 50 bin seviyesine ulaştığı bildirilmişti.

Avrupa Komisyonu'nun yeni hamlesi, elektrikli otomobillere getirilen vergilerin ardından hibrit araçlara yönelen bu hızlı büyümeyi sınırlamayı amaçlıyor.

Avrupa şirketlerine 225 milyon euro avantaj

Pekin'deki görüşmelerden yalnızca otomobil üreticilerini ilgilendiren bir sonuç çıkmadı. Taraflar, bazı Avrupa ürünlerinin Çin pazarına daha düşük gümrük vergileriyle girebilmesini sağlayacak düzenlemeler üzerinde de ortak anlayışa ulaştı.

Şefčovič'in verdiği bilgilere göre otomotiv parçaları, zeytinyağı ve ayakkabı gibi ürünleri kapsayan ticaretin mevcut büyüklüğü yaklaşık 4 milyar euro.

Planlanan vergi indirimlerinin bu ürünlerde Avrupa şirketlerine en az 225 milyon euro tutarında gümrük vergisi tasarrufu sağlayabileceği öngörülüyor.

Bu tutar henüz gerçekleşmiş bir kazanç değil. İndirimlerin kapsamı ve uygulama koşullarının netleşmesi gerekiyor.

Brüksel açısından söz konusu adım, Çin'e karşı yalnızca ithalatı sınırlandırma politikası izlemek yerine Avrupa ürünlerinin Çin pazarına erişimini artırma hedefinin de parçası.

Nadir toprak elementlerinde de uzlaşma sağlandı

Görüşmelerin üçüncü önemli başlığı, Avrupa sanayisinin üretim için ihtiyaç duyduğu kritik ham maddeler oldu. Çin, nadir toprak elementleri ve kalıcı mıknatısların Avrupa'ya ihracatında izin süreçlerini kolaylaştırmaya yönelik mevcut uygulamaları ilerletme konusunda ortak anlayışa vardı.

Bu ürünler özellikle elektrikli otomobiller, elektrik motorları ve ileri teknoloji ekipmanlarının üretiminde kullanılıyor.

Avrupalı üreticiler, Çin'in ihracat izinlerindeki belirsizliklerin üretim ve tedarik planlarını zorlaştırmasından endişe duyuyor.

Dolayısıyla Pekin'in izin süreçlerini kolaylaştırması, Avrupa otomotiv sanayisi açısından hibrit araç ticaretindeki uzlaşma kadar önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Bununla birlikte açıklama, nadir toprak elementlerine ilişkin bütün ihracat kontrollerinin kaldırıldığı anlamına gelmiyor.

Türkiye için yeni bir rekabet hesabı

Avrupa ile Çin'in hibrit otomobil ticaretinde attığı adım, Türkiye açısından da yakından izlenmesi gereken bir gelişme.

Türkiye, Avrupa otomotiv sanayisinin önemli üretim ve tedarik merkezlerinden biri. Avrupa Birliği pazarındaki rekabet koşullarının değişmesi, Türkiye'de üretim yapan otomotiv şirketleri ve yan sanayi kuruluşları açısından da sonuç doğurabilir.

Çin'den doğrudan yapılan hibrit otomobil ihracatının sınırlandırılması, Avrupa içindeki ve Avrupa'yla entegre üretim tesislerinin rekabet koşullarını etkileyebilir.

Ancak yeni uzlaşmada Türkiye'ye özel bir kota, menşe kuralı veya yatırım şartı açıklanmadı. Bu nedenle düzenlemenin Türkiye'deki üretimi doğrudan artıracağı ya da Çinli üreticilerin yatırımlarını Türkiye'ye yönlendireceği söylenemiyor.

Tarafların uygulama ayrıntılarını netleştirmesi, Türkiye bağlantısının hangi ölçüde önem kazanacağını da gösterecek.

Avrupa Birliği ile Çin arasındaki görüşmeler ocak ayında bakanlar düzeyinde yapılacak çevrim içi toplantıyla devam edecek. Bir sonraki yüz yüze ticaret ve yatırım istişare toplantısının ise Mart 2027'de gerçekleştirilmesi planlanıyor.