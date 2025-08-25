Cinsel içerikli şantajla milyonlar kazandılar! Yerlikaya duyurdu: 20 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sinop merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarla, elebaşı H.Y. olan organize suç örgütüne büyük darbe vurulduğunu açıkladı. Hesaplarında 643 milyon TL para hareketliliği bulunan 20 şüpheliden 11’i tutuklanırken, 9’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 325 vatandaşın mağdur edildiği belirlenen örgütün 472 banka hesabına bloke konuldu. Şüphelilerin cinsel içerikli görüntülerle şantaj yaparak haksız kazanç sağladığı, bu paraları kripto hesaplara aktardığı ortaya çıktı.
643 milyon TL para hareketliliği tespit edildi
Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, hesaplarında 643 milyon TL para hareketliliği tespit edilen örgütün elebaşı dahil 20 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
472 banka hesabına bloke
Operasyon kapsamında 325 vatandaşın mağdur edildiği belirlendi ve 472 banka hesabına bloke konuldu.
Sinop İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Sinop merkezli Mersin, Adana, Elazığ, Gaziantep ve Hatay'da gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerin; sosyal medya üzerinden vatandaşlara ait cinsel içerikli görüntüleri kayda aldıkları, sonrasında mağdurlarla iletişime geçerek kendilerini avukat olarak tanıttıkları tespit edildi. Şüphelilerin, mağdurlardan belirlenen banka hesaplarına para göndermelerini istedikleri, elde edilen haksız kazancı ise kripto hesaplarına aktardıkları ortaya çıktı.
Yerlikaya, "Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemiz ve operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor" ifadelerini kullandı.
