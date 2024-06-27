Çobanların demlediği çayın ateşi ormanı yaktı

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde, çobanların çay demlemek için yaktıkları ateş otluk alana sıçradı. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen ateş ormana sıçradı.

Önceki gün çıkan ve aynı gün gece kontrol altına alınarak söndürülen orman yangını bu gün yeniden başladı.

Gerger ilçesine bağlı Nakışlı, Saraycık, Ağaçlı ve Çifthisar-Güngörmüş arasındaki ormanlık alanda başlayan orman yangınına hem karadan hem de havadan müdahale edildiği bildirildi.

Orman Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, 2 adet yangın söndürme helikopteri ile yangına müdahale edildiğini açıkladı. Arazi şartları nedeniyle karadan itfaiye araçlarının yangına müdahalesi güçlükle yürütülürken, şu ana kadar 200 dönümün üzerinde alan yandı. Yangın ile mücadele, ekiplerin yoğun çabası sayesinde sürüyor.