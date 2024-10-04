Colin Parry: Türkiye saklamacı kuruluşlar açısından bölgesel bir merkez

Avrasya Merkezi Saklama Kuruluşları Birliği (AECSD) & Afrika ve Ortadoğu Saklama Kuruluşları Birliği (AMEDA) İstanbul Zirvesi 2024 katılımcılarından Uluslararası Menkul Kıymet Hizmetleri Birliği (ISSA) İcra Kurulu Başkanı Colin Parry, bu tür etkinliklerin risk yönetimi standartları konusunda uluslararası toplumun neler olup bittiğini anlamasına imkan verdiğini ifade etti.

Parry, "Bu tür etkinlikler, yatırımcı ülkelerden yatırım yapılan ülkelere nakit akışına yardımcı olur ve hem yatırım yapanlar için gelir yaratır hem de yatırım alan ülkeler kendi pazarları için sermayeye sahip olurlar. Bu sermaye dağılımının, dünya genelindeki tüm piyasalar arasında ortaklığın sağlanmasıyla mümkün olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Dünya genelinde enflasyonun kontrol altına alınmasının söz konusu olduğunu ve faiz oranlarının bazı ülkelerde düşüşe geçtiğini belirten Parry, Türkiye'de faiz oranlarının herkesin istediğinden daha yüksek olduğunu belirtti.

"Türkiye'yi sermaye piyasaları için bir merkez olarak görüyoruz"

Afrika ve Ortadoğu Saklama Kuruluşları Birliği (AMEDA) Başkanı Abdulla Jaffar Abdin de sermaye piyasalarının her ülkenin ulusal ekonomisinin bir parçası olduğuna işaret ederek, zirvede sermaye piyasasına ilişkin pek çok konunun ele alındığını kaydetti ve "Bugün bu etkinlikte yapay zeka, inovasyon ve yeniliklere odaklandığımız için Türkiye'nin çok proaktif olduğunu gördüm" dedi.

Abdin, Türkiye'de devlet tahvillerinin ve diğer tahvillerin çok aktif olduğunu belirterek, bunun genel olarak ekonomiyi, özel olarak sermaye piyasalarını olumlu etkileyeceğini dile getirdi. Faiz oranını düşürmenin ya da azaltmanın özellikle gayrimenkuller açısından avantajları olduğunu belirten Abdin, bazı ülkelerin farklı sektörlerde daha fazla yatırım yapmak için bölgeye gerçekten önemli bir ilgi gösterdiğinin altını çizdi.