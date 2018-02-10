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Çorum Vali Yardımcısı Yeşil vefat etti

Çorum Vali Yardımcısı Azmi Yeşil, evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çorum Vali Yardımcısı Yeşil vefat etti
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Çorum Vali Yardımcılığı görevinde yaklaşık bir yıldır bulunan 63 yaşındaki Çorum Vali Yardımcısı Azmi Yeşil, Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde kalp krizi geçirdi.

Ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yeşil, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, olaydan büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Kılıç, Yeşil'in cenazesinin düzenlenecek törenin ardından memleketi Osmaniye'ye gönderileceğini söyledi.

Evli ve 2 çocuk babası Yeşil, geçen yıl şubatta yayımlanan Kaymakamlar ve Vali Yardımcıları Kararnamesi ile Adana'dan Çorum'a atanmıştı.

Kaynak: AA

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