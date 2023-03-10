Cumhur İttifakı'nda seçim hazırlıkları başladı! Kulislerde adı geçen 3 isim...

Türkiye, adım adım 14 Mayıs’ta yapılacağı işaret edilen seçime gidiyor. Millet İttifakı’nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ortak cumhurbaşkanı adayı; ittifaktaki diğer parti liderlerini ve Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’ı da cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak duyurmasının ardından iktidar kanadında da seçimlere yönelik hazırlıklar başladı.

Hürriyet’in Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Cumhur İttifakı'nın Hüda Par ve Yeniden Refah Partisi ile uzlaşma sağlama aşamasında olduğunu söyledi. Fırat, cumhurbaşkanı yardımcılığı için ise Hakan Fidan, İbrahim Kalın ve Mehmet Şimşek’in isminin geçtiğini iddia etti.

Hande Fırat’ın yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

"Kulislerde konuşulan, üzerinde beyin fırtınası yapılan bilgileri şöyle paylaşabilirim:

- HÜDA-PAR’a belli bir kontenjan verilmesi gündemde.

- MHP’nin bu duruma hiçbir itirazı yok, MHP’deki genel hava da “Aslolan seçimi kazanmak” şeklinde.

- Yeniden Refah Partisi ile görüşmeler sürüyor. Yakında bir uzlaşmaya varılması bekleniyor.

- MHP ile AK Parti arasında ortak liste görüşmeleri başlamadı. MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin çok sayıda ilde ortak liste ile seçime girmeye soğuk baktığı belirtiliyor.

- Ancak bazı özel illerde özel adaylar belirlenebileceği belirtiliyor.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceliği deprem bölgesi ve Türkiye’yi olası felaketlere karşı hazırlamak. Bunun için de dört bir koldan çalışma talimatını zaten verdi.

- Ancak yeni dönemde bazı sürprizlerin de olabileceği konuşuluyor. AK Parti listelerinde sürpriz isimlerin, yeni yüzlerin görüleceği bilgisi var.

- Strateji ekibinde, partide, kampanya ofisinde yapılan beyin fırtınalarında cumhurbaşkanı yardımcılarının sayısının Türkiye’nin öncelikli ihtiyacı doğrultusunda artırılabileceği değerlendiriliyor.

- Bu kapsamda bir cumhurbaşkanı yardımcısının Türkiye’nin stratejik konumu nedeniyle güvenlikten sorumlu olabileceği, diğerinin ise ekonominin başına gelebileceği belirtiliyor. Konuşulan isimler arasında Hakan Fidan ve İbrahim Kalın var. Ekonomi için ise AK Parti içinden ve dışından duyduğum isim Mehmet Şimşek. Cumhurbaşkanı henüz bu konuda son sözünü söylememiş. Ancak yapılan değerlendirmeler bu adımların olumlu olacağı yönünde."