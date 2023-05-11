Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı Adaylığından çekilmesinin ardından akıllara bir takım sorular geldi. Cumhurbaşkanı adayı çekilebilir mi? Cumhurbaşkanı adayı çekilirse ne olur? Çekilen Cumhurbaşkanı adayının oyları sayılır mı?

İYİ Parti'nin YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk bu açıklamanın yapılmasından önce sosyal medya hesabından bir tweet paylaştı. İşte ayrıntıları...

Çekilen Cumhurbaşkanı adayının oyları sayılır mı?

Tolga Öztürk'ün attığı tweet şu şekilde:

- Oy pusulası değiştirilmez.

- Adayın aldığı oylar geçersiz sayılmaz.

- Çekilen adayın %50+1 alması durumunda ise 2. Turda 2. Aday ve 3. Aday ikinci tura kalmış kabul edilir ve seçimler iki aday arasında gerçekleşir.

açıklamasında bulundu.