Cumhurbaşkanı adayı Karamollaoğlu ile İnce bir araya geldi

07 Mayıs 2018

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu ile CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Yaklaşık 45 dakika süren görüşmeden sonra iki aday birlikte açıklama yaptı.

Temel Karamollaoğlu, Türkiye'nin genel görünümünü konuştuklarını belirterek, "Yapılan çalışmalar konusunda istişarede bulunduk. İnşallah bu seçimler memleketimiz için, milletimiz için hayırlı olur diye ümit ediyoruz. Seçimlerin bir kavga ortamında, husumet içinde geçmemesinin icabet ettiği kanaatindeyiz. İnşallah böyle de bir seçim geçiririz. 25 Haziran sabahı kim sandıktan milletin teveccühü çıkarsa, o konuda da rahat oluruz. Bizim düşündüğümüz gibi millet düşünmemiş olabilir. Hakikaten millet bir konuda daha güzel karar verebilir" dedi.

İnce ise, cumhurbaşkanı adaylarından randevu istediğini ve Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmek için de Adalet Bakanlığından izin istediğini söyleyerek, "Amacımızdır başarı dileklerimizi iletmek, bir centilmenlik ortamında seçimlerin yaşanması. Biz Sayın Genel Başkan ile ben zaten uzlaşma kültürünün başlangıç felsefesinden gelen insanlarız. Kıbrıs Barış Harekatı'nın yapıldığı günlere geri dönersek, rahmetli Erbakan'ın ekolünden gelen Sayın Genel Başkan ile rahmetli Ecevit'in ekolünden gelen benim yarışırken o eski uzlaşma kültürüne Türkiye'nin ihtiyacı var. Türkiye'nin barışmaya, uzlaşmaya ihtiyacı var" şeklinde konuştu.

Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye randevu yanıtı

Kaynak: İHA