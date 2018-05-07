Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye randevu yanıtı

07 Mayıs 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

"Batı, Türkiye'nin duruşunu hazmedemiyor"

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Batı, özellikle Balkanlar'da Türkiye'nin duruşunu pek hazmedemiyor ve Türkiye'nin bölgede attığı adımları, girişimleri, gayretleri hazmedemiyor. Fakat hazmetse de hazmetmese de biz özellikle Batı'da, Balkanlar'da bu tür yapabileceğimiz ne varsa ki bunları TİKA ile yoğun bir şekilde yapıyoruz. Özellikle tarihi eserlerin ihyası için, inşası için elimizden gelen bütün gayretleri gösteriyoruz. Bundan sonraki süreçte de bunları yapmaya devam edeceğiz."

"Partimizde kendilerini kabul ederiz"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin randevu talebine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Randevu talebinde bulundular ve bu talebe de herhalde kısa zamanda bir cevap veririz, partimizde kendilerini kabul ederiz. Özellikle televizyondaki tartışma olaylarına kesinlikle girmek istemiyorum. Çünkü üzerimizden kimsenin prim yapmasını istemiyoruz. Ancak partimde kendilerini kabul edebilirim. Çünkü burada kabul olayı farklı bir olay."

Cumhurbaşkanı adayı Karamollaoğlu ile İnce bir araya geldi