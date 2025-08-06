Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Haydarpaşa ve Sirkeci'de dönüşüm başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu ve Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi" programında konuştu.

Türkiye'nin gerek toprak yüzeyi gerek su altı keşiflerinde dünya arkeolojisinde ilk sırada yer aldığını ifade eden Erdoğan, Türk-İslam dönemi mezar taşları ve kitabeleri ulusal envanter projesini de başlattıklarını kaydetti.

"Dünya arkeolojisinde ilk sıradayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

* Sempozyum kapsamında sunulacak tebliğlerin şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Anadolu toprakları nice devlet ve medeniyete ev sahipliği yapmıştır. İnsanlığın ortak hafızası Anadolu'da şekillenmiştir.

* İçinde bulunduğumuz coğrafyayı hakkıyla anlayamazsak, gelecek rotamızı doğru çizemeyiz.

* Milletçe biz bin yıldır buradayız. Kıyamete kadar da burada olmaya devam edeceğiz. Milli kültürümüzün istikametini de burada aramak zorundayız.

* Türkiye, gerek toprak yüzeyi gerek su altı keşiflerinde dünya arkeolojisinde ilk sırada yer alıyor.

Türk-İslam dönemi mezar taşları envanter projesi başlıyor

* Arkeoloji alanında da çok köklü bir mirasın sahibiyiz. Bu hazineyi ortaya çıkarmak ve yeni nesillere en iyi şekilde bırakmak son derece önemlidir. Arkeoloji sahasındaki çalışmalarımız cumhuriyetin ilk döneminde atılan adımlarla ivme kazanmıştır. Bu alandaki bayrak yarışını şu anda biz yürütüyoruz. Sizlerle birlikte tüm gücümüzle gayret sarf ediyoruz.

* Ülkemizin dört yanındaki kazı başkanlıklarımızın sayısını son 7 yılda 151'den 251'in üzerine çıkardık.

* Sadece 2024 yılında kazı çalışmaları için 2 binden fazla uzman 3 bini aşkın çalışanla arkeoloji faaliyetlerine önemli bir destek sağladık.

* 27 noktada ele aldığımız gece müzeciliği uygulamasıyla ziyaretçiler yalnızca gündüz değil, gece de büyüleyici bir tarih yolculuğuna çıkıyor.

* Bu ay itibarıyla Türk-İslam dönemi mezar taşları ve kitabeleri ulusal envanter projesini de başlatmış bulunuyoruz.

* Yakın zamana kadar geri plana itilen Türk-İslam arkeolojisini hayata geçirmek de bize nasip oldu.

"Dönüşümün bir sonraki durağı Haydarpaşa ve Sirkeci olacak"

* 2023 yılında hizmete açtığımız Rami Kütüphanesi'ni 2,5 yılda tam 7 milyon kişi ziyaret etti. Ayasofya Camii'ni tarihinin en kapsamlı restorasyon sürecine aldık. Galata Kulesi'ni eski ihtişamlı günleriyle yeniden buluşturduk.

* Dönüşümün bir sonraki durağı Haydarpaşa ve Sirkeci olacak. Bakanlığımız gar, kültür ve sanatın iç içe olduğu bir projeye imza atıyor.

* Anadolu Yakası önemli kültür-sanat alanına sahip olacak. Haydarpaşa Garı ve Sirkeci'de ulaşım sürerken tarih de yeniden hayat bulacak.

* Ülkemizden kaçırılan eserlerin iadesi için de yoğun bir mesai içindeyiz. 2012'den bugüne tam 13 bin 91 tarihi eserin anavatana iade edilmesini sağladık.