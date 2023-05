Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücreti seçimden sonra gözden geçireceğiz

Takip Et

AK Parti'nin "Büyük İstanbul Mitingi" Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitinge 1 milyon 700 bin kişinin katıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

- İstanbul'da doğduk, İstanbul'da büyüdük. İstanbul'da belediye başkanlığı yaptık. Cumhurbaşkanlığı yaptık.Beraber yürüdük biz bu yollarda" diyerek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle konuştu:

- Bu ne muhteşem bir ihtişam. Yollar bir başka zengin. İstanbul bugün haykırıyor. 14 Mayıs'ta birilerini emekliye sevk edeceğiz. Dün Maltepe'deymişler. Resmi rakam 1 milyon 700 bin. İstanbul yapar mı? İstanbul sandıkları patlatır mı?

- Bu şehrin her bir insanını ayrı ayrı selamlıyorum. İstanbul'u sevmezsek gönül aşkı ne anlar. İstanbul Türkiyedir. İstanbul aynı zamanda gönül sınırlarını Türkiye'yi aşan büyük insan zenginliğinin adıdır. Bütün dünya önümüze serilse ve yerle gök arasında nerede yaşamak isterseniz diye sorulsa vereceğimiz cevap her zaman İstanbul'dur.

- Kardeşlerim, Atatürk Havalimanı bizim için eskiden gelip geçtiğimiz seyahatlerimizi gerçekleştirdiğimiz bir yer değildir. Ülkemizin havacılık alanında teknoloji alanının başladı ve tek parti CHP'si tarafından bitirildiği bir yerdir. Bunların bu ülkede dikili taşı ağacı yok. Onun için benim milletim 14 Mayıs'ta gereken cevabı sandıklarda verecektir. Biz vatanımızı böldürtmeyeceğiz. Bu terör örgütleriyle gezen Kılıçdaroğlu'na biz bu vatanı böldürmeyeceğiz.



- Neden mitingini burada yapamadın. Çünkü bu iş farklı bir şey. Onların bu kabuslarını da hiç bitirmeyeceğiz. Gümbür gümbür sandıklara gidiyor muyuz? Ben size inanıyorum. Siz İstanbul'sunuz. İstanbul evet derse bu iş biter. İstanbul birilerini emekli edeceğiz derse bu iş biter. Biz bugüne kadar milletimizle yol yürüdük.



“Siz tamam derseniz bu iş bitmiştir”



- Avrupa'nın gazeteleri dergileri var ya şimdi onlar izliyor. Atatürk Havalimanı'nda ne oluyor? Öyle bir ses verin ki 14 Mayıs'ta sandıktan çıkacak sonucun müjdecisi olsun.



- Sizlerle beraber bu yolu gümbür gümbür yürürüz. Bu seçim döneminde gittiğimiz her şehirde havalimanında miting meydanına kadar attığımız her adımda milletimizin sevgisine coşkusuna tanık olduk. Heyecan muhteşemdi. Hepsi kararı vermişti. Bu tablo bize başbakan ve cumhurbaşkanı olarak 21 yıldır hizmet verdiğimiz milletimizle aramızdaki bağın ne kadar güçlü olduğunu gösterdi.



“Bugün İstanbul hepsinden bir başka güzel”

- İstanbul bugün kendine yakışanı kendi evladını ona hizmetkar olanı çok iyi tanıdığı için biliyor. Bu kardeşinizi belediye başkanı yaptığınızda İstanbul'un hali neydi. Çöp, çamur çukur. İstanbul'u susuzluktan, çöp dağlarından kurtardık mı? Bay bay Kemal sen bunların hesabını nasıl vereceksin? Sizin geçmişiniz bozuk. Biz oraları spor tesisiyle donattık. Bunu milletimize siz anlatacaksınız.



- Bugün bu muazzam iklimde sizlerle biraz olsun dertleşmek istiyorum. Bizim İBB başkanlığından beri yapamayacağız şeyi söylemiyoruz. Söylediğimiz her şeyi de yapıyoruz. Ülkemize kazandırdığımız her esere takoz koyuyorlar. Milletimize verdiğimiz her esere kara çaldılar. Bu hükümet dünyanın en doğru şeyini de yapsa biz yine karşı çıkacağız diyorlar. Biz sözümüzü hep milletimize söylüyoruz. Eser ve hizmetimiz yarışımızı da muhafaletle değil kendimize kendimize yapıyoruz.

- Hala herkes yolda gelmekte zorlanıyorlar. Atatürk Havalimanı yetmiyor. 14 Mayıs'ta biz bu işi bitireceğiz.

"Biz küresel tefecilerden borç istemiyoruz"



- Türkiye 6 Şubat'ta bir depremle karşı karşıya kaldı. Çok insanımızı kaybettik. Biz 3 ayda yıkıntıları kaldırdık. Yeni konutların inşaasına başladık. 100 bin konteynerin kurulumu bitti. Temeli atılan konut sayısı 59 bini buldu.



- Son aylarda önceliğimizi deprem yaralarının sarılmasına ve yıkılan yerlerin ihyasına verdik. Depremin ülkemize maliyeti 100 milyar doların üzerinde. Biz küresel tefecilerden borç istemiyoruz.



- Biz tüm bu sorunların çözümü için gereken kayanğı küresel tefecilerinden borç dilenmekte değil kendi kaynaklarımızda arıyoruz. 300 milyar dolar Londra'dan alacakmış. Avucunu yalarsın. Senin gibi tefecilere borç vermezler. Onlar kime borç vereceğini bilirler.

- Dünya faizi yükseltirken biz düşüyoruz. İstiyoruz ki yatırımcı gelsin. Yatırım ne kadar artarsa istihdam da artar.



- Eğitim sağlık adalet ve emniyette yükselteceğiz dedik. Her alanda alt yapı eksikleirmizi gidermeye devam ettik.

"Seçimden hemen sonra emekli maaşlarıyla ilgili düzenleme yapacağız"



- 66 lira olan emekli maaşını 7 bin 500 liraya yükselttik. Seçimden hemen sonra emekli maaşlarıyla ilgili düzenleme yapacağız. Gelişmelere göre, asgari ücret rakamını da gözden geçireceğiz. Salı günü de şu anda bakanımızın sendikalarla yaptığı görüşmelerin neticesini açıklayacağım. İşçilerimiz de önümüzdeki döneme farklı girecek.

- TOKİ'nin deprem bölgesinde İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde başlattığı projeler bittikçe konut fiyatlarındaki şişkinlik azalacaktır.

- Türkiye'de yönetim değişmeli manşetleri atanlar kendini milli görüşçü olarak pazarlayanlarla LGBTCİ'leri aynı safta buluşturanlardır. AK Parti asla LGBT'ci olmadı olmaz. Biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz. Bu LGBT'cileri sandığa gömmeye var mıyız? Bunlar talimatı Kandil'den alıyor. Kapalı kapılar ardında görüşüyorlar. Türkiye'nin yönetimine talip olsun diye kurulan masanın nereye vardığını eminim içleri acıyarak izliyorlar.

Biz bu yolda hizmetlerimize devam edeceğiz.



- Bunların aydınlık yarınları yok. Bu tabloda her türlü oyun var. Bunlara en büyük oyunu haftaya pazar günü milletim yapacak. Bu tabloda millilik yerlilik yok. Oyunu kuranların hesabı çok iyi. 14 Mayıs'ta mesele şu parti bu aday meselesi değildir. Gece gündüz mücadele vermemizin sebebi işte budur. Gençlerimizle her fırsatta bir araya geldiğimiz için neler istediklerini neler beklediğini çok iyi biliyoruz. Bu ülkede hiçbir gencimiz gelecek kaygısı çekmeyecek.

- Aile ve Gençlik Bankası ile eşi ve çocuklarıyla beraber ev hanımlarımızın emekliliğe destek olmakla kalmayacağız. Hiçbir ailenin gelir seviyesinin belli bir rakamın altına düşmemesini sağlayacağız. Kendi işini kurmak isteyen gençlere hibe desteğinde bulanacağız. Üniversiteye giren her öğrencimizi ÖTV'siz bir cep telefonu ve bilgisayar almasını tanıyacağız. Spor yapan gençlerimizin kendilerini geliştirmesi için attıkları her adımda yanlarında olacağız. Aslında bu liste daha uzun. Gelin gelecek kaygısı olmayan Türkiye Yüzyılı'nı beraber kuralım.



- Biz eserleriyle hizmetleriyle yatırımlarıyla konuşan bir iktidarız. Son 21 yılda sadece kamu yatırımlarıyla İstanbul'un emrine 812 milyar liralık bir kaynak verdik. Bay bay Kemal senin belediyen İstanbul'da İzmir'de Ankara'da ne yaptı?

- 300 bin konut için başlattığımız kampanyaya büyük ilgi var. İstanbul'u en kısa sürede depreme hazır hale getireceğiz.