Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te

20 Mayıs 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti için özel uçak "TUR" ile TSİ 13.05'te Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gitti. Erdoğan, Saraybosna Uluslararası Havalimanına gelişinde, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic ve eşi Sabija İzzetbegoviç, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic, Boşnak heyet, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ile büyükelçilik personeli tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic ile bir araya geldi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı binasına gelişinde İzzetbegovic ile tokalaşarak gazetecilere poz verdi. Erdoğan ve İzzetbegovic, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanlığı binasına gelişinde "Hoşgeldin Reis" yazılı pankartlar taşıyan yüzlerce Boşnak ve Türk vatandaşlar karşıladı. Heyetlerarası görüşmeye de katılacak olan Erdoğan ve İzzetbegovic, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynak: AA