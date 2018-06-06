Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yıl 40 milyon turist bekliyoruz

06 Haziran 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Muğla'da düzenlenen mitingde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa'ya sesleniyorum... Batılı kardeşlerim yarın oylama başlıyor. Aman ha sıkı durun, Avrupa'da da sandıkları patlatın." dedi.

"İstanbul'un Ümraniye'sinde çöp dağı patladı, kim vardı?"

Erdoğan, "CHP kirliliktir, CHP susuzluktur, CHP hava kirliliğidir, CHP çöp dağıdır. İstanbul'un Ümraniye'sinde çöp dağı patladı, kim vardı? CHP. 39 kardeşimiz orada öldü." ifadesini kullandı.

"Zaten senin geleceğin falan yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrin komutanına 'Apoletlerini geldiğim gün sökeceğim' diyor. Ya zaten senin geleceğin falan yok. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Bu yıl 40 milyon turist bekliyoruz. Bu bir rekor. Milletimizin desteği ile Türkiye'yi her alanda şahlandırmaya kararlıyız." dedi.