Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çipras ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan "NATO Zirvesi"nin 2'nci gününde ikili görüşmeleri kapsamında Yunanistan Başbakanı Çipras ile bir araya geldi.

Çipras, Erdoğan ile görüşmesinin ardından Yunan gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan ile “zor ancak verimli” bir görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Çipras, “En kolay görüşmelerimden biri olduğunu söyleyemem. Ancak görüşmeden, girerken olduğundan daha umutlu çıktım.” dedi.

Çipras, Erdoğan ile olan yaklaşık 2 saatlik görüşmesinde, Türk-Yunan ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele aldıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

“Uzun zamandan beri, bana göre iki ülke gündeminde öne çıkmaması gereken bir meseleye takılmış durumdayız. 8 askerin hukuki süreci ve özellikle de 2 Yunan askerin kabul edilemez şekilde hapiste tutulmalarından sonra bir kenara bırakılan ticaret, turizm, deniz taşımacılığı gibi bir dizi kritik konularla ilgili yeniden hükümetler arası görüşmeler için ipin ucunu yakalayabiliriz. İstikşafi görüşmelerin yeniden başlayabileceğine inanıyorum. Kıbrıs konusunda iki toplumu yeniden diyalog yörüngesine koyabiliriz. Türkiye ve Yunanistan arasında değerlendirilmemiş büyük imkanlar mevcut. Umarım, daha önce de belirttiğim gibi görüşmeden daha çok umutla çıktım, diyalog yoluyla bunları aşarak olumlu gündemi açabiliriz.”

İki ülkenin aralarındaki iş birliği sayesinde daha önce önemli işler başardığını belirten Çipras, taraflar arasındaki ortak çalışmaların AB-Türkiye ilişkilerinin de ilerlemesine katkı sağladığını vurguladı.

Çipras, “Türkiye ve Yunanistan arasında daha önceki iş birliği, göçmen akınlarının azalmasına, özellikle de Ege’de savunmasız insanların ölümlerinin dramatik şekilde azalmasına katkı sağladı. Aynı zamanda, Kıbrıs’ta kalıcı ve adil bir çözüme yönelik müzakerelerin her zamandan olduğundan daha çok ilerlemesi yönünde atmosfer oluşturdu.” ifadelerini kullandı.

"En iyi haber bu"

Çipras, Türkiye’nin Ege’deki askeri faaliyetleriyle ilgili sorular üzerine, Türkiye’nin, Yunanistan’nın Ege’de ihlal olarak kabul ettiği olaylara farklı yaklaşımı bulunduğunu aktardı.

Başkan Erdoğan ile Ege’de gerginliğin azaltılması yönünde görüş birliğine vardıklarını anlatan Çipras, “Görüşmede çıkan en iyi haber bu. Türk Cumhurbaşkanı ile genelkurmay başkanlarımızın ve dışişleri bakanlarımız arasında irtibat kanallarının açık kalması konusunda anlaştık. Ege’de gerginliğin azaltılmasının yolunu bulabilmemiz için çaba gösterilmesi konusunda iki taraf da mutabık kaldık.” diye konuştu.