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Cumhurbaşkanı Erdoğan Danıştaya 4 üye seçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay üyeliklerine Abdurrahman Madan, Ahmet Murat Altuğ, Şaziye Fırat Civelek ve Tayyibe Kaycıoğlu'nu seçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Danıştaya 4 üye seçti
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdurrahman Madan, Ahmet Murat Altuğ, Şaziye Fırat Civelek ve Tayyibe Kaycıoğlu'nu Danıştay üyeliklerine seçti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 155'inci ve 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 8 ve 9'uncu maddeleri gereğince Danıştay üyeliklerine seçim yaptı.

Buna göre, Danıştay üyeliklerine, Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdurrahman Madan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı I. Hukuk Müşaviri Ahmet Murat Altuğ, Başakşehir Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü Şaziye Fırat Civelek ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü Tayyibe Kaycıoğlu seçildi.

Kaynak: AA

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