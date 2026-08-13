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Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetiyle görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı bugün Beştepe'de kabul edecek. Görüşmenin saat 16.00'da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetiyle görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti ile bugün bir araya gelecek.

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.

Görüşmenin gündeminde, Meclis'te kabul edilen çerçeve yasanın yer alması bekleniyor.

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Kaynak: HABER MERKEZİ
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