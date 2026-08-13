Gözler Merkez Bankası'nda: Yılın 3. enflasyon raporu bugün açıklanacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nu bugün açıklayacak. TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştireceği sunumda yıl sonu ve gelecek iki yıla ilişkin enflasyon tahminleri ile küresel ve yurt içi ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmeler yakından takip edilecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın üçüncü Enflasyon Raporu bugün kamuoyuyla paylaşılacak. Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı saat 10.30 İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Raporun sunumunu TCMB Başkanı Fatih Karahan yapacak. Karahan'ın açıklamalarında enflasyon görünümü, para politikasının seyri, küresel ekonomik gelişmeler ve makroekonomik veriler öne çıkacak.
Yeni enflasyon tahminleri açıklanacak
Piyasaların odağında ise Merkez Bankası'nın yıl sonu ve gelecek iki yıla ilişkin enflasyon tahminleri olacak. Karahan'ın sunumunda fiyat gelişmeleri ve enflasyon görünümüne yönelik güncel değerlendirmelerini paylaşması bekleniyor.
TCMB Başkanı Karahan, sunumunun ardından basın mensupları ve ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak.
Önceki tahmin yüzde 26'ydı
Merkez Bankası, bir önceki Enflasyon Raporu'nda tahmin aralığı iletişimine ara vermiş ve 2026 yılı için enflasyon ara hedefini yüzde 24 olarak açıklamıştı.
Bankanın 2026 yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 26 seviyesinde belirlenmişti.