Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ek ders ücretlerinde yüzde 25 artışa gidiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni eğitim-öğrenim yılı açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Usta öğreticilerimizle ilgili bir adı atıyoruz. Bu kardeşlerimizin saatlik ek der ücretlerinde yaklaşık yüzde 25 oranında ilave bir artışa gidiyoruz. Böylece aylık ücretlerinde 2023 yılında yüzde 91 oranında artış yapmış olacağız.

- Milli Eğitim burslusu lisansüstü öğrencilerimizin burslarını da okudukları ülkenin şartlarına göre değişen oranlarda yükseltiyoruz.

- Sınav odaklı sınavlardaki başarıya odaklı bakış açıcı ne yazık ki eğitim sistemimizin kanayan yaralarından biri oldu. Düşünmeye sorgulamaya öğrencilerimizin sanat spor edebiyat gibi farklı alanlardaki kabiliyetlerini keşfetmeye yeterince önem verilmedi. Milletimize asırlardır ayakta tutan manevi değerler örselendi yok sayıldı.

- Devlet eğitimde vatandaşın talepleri karşısında kör sağır kesildi. Tüm bu acı tecrübelerimizin ışığında artık şunu çok net görebiliyoruz. Eskiye öykünerek zamanın gerisinde kalarak hiçbir yere varamayız. Evlatlarımızın onların yaşayacakları zamanın ihtiyaçlarına göre yetiştirmemiz gerekiyor.

Ortalama yüzde 26-27 civarında zam

- Milli Eğitim burslusu lisansüstü öğrencilerimizin burslarını, okudukları ülkenin şartlarına göre değişen oranlarda yükseltiyoruz. Burslarda döviz bazında ortalama yüzde 26-27 civarında zam yapmış oluyoruz.

- Eğitim meselesinde siyasi görüşü ne olursa tüm paydaşların yapıcı eleştirilerine açığız. Yapılan her çalışmaya kapı duvar olmak yerine eğitimde kaliteyi artıracak projeler sunulsun ama doğrudan istikbalimizi ilgilendiren eğitim konusu ideolojik kakofoniye mahkum edilmesin.

Tüm aktörler sürece pozitif katlı vermeli

- Türk demokrasisi sivil anayasaya yapacak olgunluğa ulaşmış 15 Temmuz ihanetinden alnının akıyla çıkarak rüştünü ispat etmiştir.

- Sivil bir anayasa, amaçlarımıza ulaşmayı daha kolaylaştıracaktır. Sivil anayasa ile ilgili de tüm aktörler bu sürece pozitif katlı vermeli.